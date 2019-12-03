Как оформить сертификат ТР ТС?

Сертификат соответствия ТР ТС - один из наиболее важных документов для прохождения проверки со стороны Таможенного Союза, в результате которой возможно говорить о допуске того или иного товара для дальнейшей свободной продажи. Важность оформления подобной бумаги объясняется ещё и тем, что без действующего сертификата невозможно говорить о реализации продукции и подтверждения её текущих характеристик. Получить документ без дополнительных временных потерь возможно при помощи обращения в официальные органы сертификации. Здесь же объясняется порядок предоставления нужных бумаг и иные особенности предоставления услуг. Готовый документ удостоверяет надежность продукции и помогает говорить о соответствии всем заданным нормам и стандартам. Компания имеет возможность также свободно импортировать товар по указанной ранее форме. Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации постоянно расширяется.

Особенности получения документа

Поскольку для всех стран Таможенного Союза установлены специальные стандарты, которые помогают в разв упростить процесс дальнейшего взаимодействия. Сертификат соответствия ТР ТС выдаётся на срок не менее 5 лет. К тому же, при вторичном обращении возможно заметным образом упростить процесс сертификации того же товара. Необходимо отметить, что механизм контроля продукции помогает в дальнейших свободных продажах. Для оформления бумаги следует лично обратиться в офис сертификации вместе с образцом необходимой продукции. Сертификат оформляется на каждый вид товаров по отдельности. Такой формат помогает отслеживать корректность при использовании схожих экземпляров и успешно отсекать дополнительные сложности. Итак, само заявление заполняется по заранее установленной форме. В нем указываются данные самого производителя и необходимые параметры о товаре. Далее все образцы будут изъяты с целью проведения испытаний. Они коснутся выявления основных свойств и тех характеристик, которые помогут говорить о стандартизации товара. Если все испытания были проведены успешно, то комиссия принимает решение о выдаче документа.

Преимущества наличия специального сертификата ТР ТС:

свободная продажа территории России и в рамках стран Таможенного Союза;

большой перечень оказываемых услуг со стороны сертификационных органа;

повышение спроса на конкретные товарные единицы;

фиксированный срок действия, в течение которого владелец может не переживать за свою продукцию.

Данные готового сертификата вносятся в специальную форму. При этом, сам производитель сможет узнать срок действия и иные данные. К тому же, можно говорить обо всех основных особенностях и вызывать доверие у обычных потребителей. Такой документ повышает востребованность продукции на рынке и способствует повышению её текущего уровня.