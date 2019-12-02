Что потребуется для занятий боксом

Бокс – очень популярное спортивное единоборство. В каждом городе с населением в несколько десятков тысяч человек сегодня уже обязательно есть хоть одна боксерская секция, а число занимающихся данной спортивной дисциплиной неуклонно растет. Чтобы получить от занятий боксом желаемый результат, необходимо тщательно подготовиться к первым тренировкам.

Самое главное, что нужно для занятий боксом – желание тренироваться. Даже если есть отменное здоровье, а желания нет, и не было, то посещать секцию не имеет смысла и лучше поискать себе что-то другое. Бокс – это серьезный вид спорта, и относиться к нему нужно с уважением. Приступив к занятиям, но, не имея при этом конкретной цели и не представляя, с какими трудностями при этом придется столкнуться, можно получить различные серьезные проблемы и нанести вред здоровью.

Для занятий боксом обязательно нужны определенные способности, без которых в этой спортивной дисциплине нельзя рассчитывать на серьезные достижения. Опытный тренер уже после первых занятий определит, наделен ли его ученик качествами, необходимыми для успешного ведения боя на ринге.

Чтобы приступить к занятиям, начинающему боксеру постепенно потребуется обзавестись соответствующей одеждой и всей необходимой экипировкой, которая защитит от многих травм и повреждений. Для новичка в боксе приобретение всех защитных элементов сразу не требуется, а тем, кто пришел в секцию в первый раз, нужно взять с собой лишь любую обычную спортивную форму и какую-нибудь обувь, которая не будет скользить по полу. Дело в том, что на первой тренировке заниматься на снарядах, лапах или в паре никому не разрешат.





Приблизительно через 3–4 недели начинающий боксер, продемонстрировав определенные навыки, сможет приобретать первые элементы защитной экипировки – бинты и снарядные перчатки. И только не раньше второго месяца занятий можно рассчитывать получить разрешение от тренера провести тренировочное занятие в спарринге. Это означает начало серьезной стадии подготовки, которое обычно без синяков и ушибов не обходится. Здесь уже молодому боксеру придется затратить на защитные элементы новую сумму. Для тренировок в паре с партнером потребуется шлем для бокса, боксерские перчатки и защита зубов – капа.

Если спортсмен продолжает набирать форму и у него появится желание выступать в соревнованиях, то настанет время купить специальную форму для выступлений на ринге – шорты и майку. Кроме того, на ноги теперь уже придется надевать боксерки, чтобы передвижения по рингу были максимально удобными. Принимая во внимание начало стадии официальных поединков, в данном случае будет нужна и ракушка, которая защитит паховую область.

Экипировка для бокса должна быть выбрана с учетом ряда критериев, которые помогут боксеру комфортно чувствовать себя во время поединка, и обеспечат ему надежную защиту. Вот лишь некоторые из них:

размеры формы и обуви необходимо подобрать в точном соответствии с фигурой, тогда это не создаст стеснений при движении по рингу и не отвлечет от боя;

начинающим боксерам не обязательно приобретать дорогую форму и экипировку: в определенной мере это будет говорить о том, что боксера с самого начала спортивной карьеры больше беспокоит его внешний вид, чем спортивные показатели. К тому же найти качественную и дешевую форму менее раскрученных марок сегодня не так уж и сложно;

при выборе боксерских перчаток кроме размера следует убедиться в том, что руки в них будут потеть минимально.

Безусловно, большое значение для будущего боксера будут иметь рейтинг выбранной секции и профессиональные качества тренера. Эти факторы также нужно учитывать, собираясь приступить к первым занятиям.