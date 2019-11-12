Дешево купить проточный водонагреватель – это лучшее решение, если в доме часто бывают перебои с горячим водоснабжением. Оборудование характеризуется компактными размерами, быстрым монтажом и простой эксплуатацией. Интернет-магазин Elmir.ua предлагает покупателям проточные водонагреватели в широком ассортименте по демократичной стоимости.

Купить проточный водонагреватель: основные характеристики оборудования

Компактное устройство для быстрого нагревания проточной воды – выбор многих людей. Установка такого оборудования требует минимальных затрат времени и сил, чего нельзя сказать о монтаже накопительного бойлера.

Цена на проточный водонагреватель привлекает покупателей доступностью. Оборудование имеет простую конструкцию. Нагревательный элемент представлен одним или несколькими ТЭНами сухого или мокрого типа. Устройство имеет водонепроницаемый корпус. Многие модели имеют несколько режимов нагрева, датчики защиты от перегрева/спонтанного включения и другие полезные функции, делающие эксплуатацию прибора простой и безопасной.

Проточные водонагреватели бывают:

1. Напорными – монтируются на любой смеситель. Номинальная мощность устройств достигает 36 кВт. Подключаются к сети 380 В. Используя напорный водонагреватель, можно в течение нескольких минут наполнить горячей водой стандартную ванную. Устанавливается устройство в водопроводную сеть до смесителя. Есть модели, которые можно встроить в мебель. Напорный водонагреватель предназначен для обеспечения горячего водоснабжения в нескольких точках – в ванной комнате и на кухне.

2. Безнапорными – обслуживают одну точку. Монтируются после смесителя. Каждый безнапорный водонагреватель оснащается отдельным краном, лейкой, набором для монтажа на кран и душ. Мощностью оборудования не превышает 8 кВт. Этого достаточно для того, чтобы вымыть руки. Безнапорный водонагреватель - подходящий вариант для офиса, дачи, кафе, домашней кухни.

Если выбирать проточный водонагреватель, цена оборудования будет зависеть от производительности – количества литров воды, нагреваемых за 1 минуту. Для умывальников достаточно низкой производительности – до 4 литров в минуту. Если оборудование устанавливается на кухонную мойку, его производительность должна быть не меньше, чем 5-6 литров за минуту. Для ванной комнаты выбирайте модель, которая может нагреть до 10 литров воды за минуту.

Проточный водонагреватель: цена и особенности выбора

Если вы ищете качественный проточный водонагреватель, купить недорого лучше ту модель, которая соответствует вашим потребностям в горячем водоснабжении. Если оно отключается периодически и ненадолго, выбирайте модель с невысокой производительностью и умеренной мощностью.

Если горячее водоснабжение отсутствует или надолго отключается, купите и установите мощный водонагреватель с производительностью свыше 5 литров в минуту.

В компании «Elmir.ua» всегда можно приобрести проточный водонагреватель, соответствующий вашим потребностям.

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