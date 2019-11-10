Какой каталог заинтересует потребителей?

Основным рычагом, способствующим росту интереса к продукции или услуге какого-либо бренда и самой компании среди потенциальных партнеров и потребителей, продвижению их на рынке, является реклама. Первостепенно важно предоставлять аудитории максимально развернутую и актуальную информацию о действующих предложениях в предельно удобной и доступной форме. И каталоги справляются с этой задачей достаточно успешно. Данные полиграфические изделия могут быть как периодическими изданиями, так и выпускаться единично. Созданные индивидуально под заказ, они дают возможность донести адресату нужный материал в наиболее подходящем формате.

Бесспорно, внимание клиентов может привлечь лишь качественно выполненная рекламная продукция. Именно данный фактор говорит о репутации фирмы, заботе о потребителе. Поэтому доверять создание подобных изделий стоит лишь зарекомендовавшей себя с положительной стороны организации. Заказать печать каталогов в Санкт-Петербурге можно на сайте printbroker.com. Это удобная онлайн-типография. В «Print Broker» не нужно тратить время на посещение офиса. Оформить заявку можно в любое время суток на интернет-сервисе. Здесь же загружается макет, и рассчитывается стоимость. Есть вопросы? Задайте их менеджеру и получите толковую, бесплатную консультацию специалиста.

Что необходимо учесть при разработке каталога?

В обязательном порядке дизайн данного рекламного издания должен быть ярким, нешаблонным, иметь презентабельный внешний вид. Но в погоне за эстетической составляющей не забывайте о читабельности и содержательном наполнении. Не перегружайте изображениями или текстом, все хорошо в меру. Если предполагается наличие рубрикатора, то необходимо, чтоб он был интуитивно понятным, простым и не затруднял, а облегчал поиск нужной информации. Если планируются блоки и тематические разделы, продумайте их систематизацию.

Обратите внимание: блеклость шрифта и красок – неприемлемые вещи для такого рода продукции!

5 преимуществ сотрудничества с «Print Broker»: