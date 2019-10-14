Рекламные экраны: плюсы и минусы использования. На что обратить внимание перед покупкой?

Рекламные экраны: плюсы и минусы использования

Светодиодные экраны позволяют повысить эффективность рекламной кампании. Поговорим о плюсах и минусах этого инструмента рекламы и вариантах его использования.

Преимущества и недостатки рекламных экранов

К плюсам светодиодных экранов необходимо отнести:

Высокую эффективность использования в рекламных целях. К примеру, в течение суток на экране можно 288 раз воспроизвести видеоролик;

Высокую надежность. Конструкция рекламного экрана тщательно продумана. Вся электроника и схема питания не боятся погодных катаклизмов. А за счет размещения на высоте эти конструкции не боятся вандалов;

Экономичность. Для применения новых инструментов маркетинга не потребуется снова изготавливать плакаты или другую рекламную продукцию. Достаточно запустить новый ролик на экране;

Широкий охват аудитории. Во всем массиве рекламной информации в городе светодиодные экраны смотрятся выигрышно, они привлекают больше внимания целевой аудитории;

Универсальность использования. Установленный экран можно использовать для трансляции рекламных роликов, городских событий, прямых включений и стримов;

Гарантию окупаемости. Светодиодные экраны стоят дороже других инструментов, однако для них гарантируется окупаемость за счет более широкого охвата аудитории.

К минусам светодиодных конструкции для демонстрации рекламной информации необходимо отнести:

Необходимость привлечения специалистов для монтажа и обслуживания. Если речь идет об установке конструкции на фасад, то потребуется дополнительно арендовать автовышку;

Дороговизну. На стоимость изделий влияет качество комплектующих деталей, характеристики разрешения и т. д.;

Обилие посредников на рынке рекламных решений. Для исключения переплаты следует обратиться к компании-производителю светодиодных экранов напрямую.

На что обратить внимание при покупке рекламного экрана

Перед покупкой этого типа рекламных конструкций необходимо обратить внимание на параметры разрешения. Так, текстовая информация с экрана с разрешением FULLHD видна с расстояния 20-30 метров. При более низком разрешении ее заметно лишь с расстояния 5-10 метров. Также следует обратить внимание на адаптивную настройку яркости картинки, исходя из уровня естественного освещения. Это обеспечит видимость информации в любое время суток, не будет слепить ночью.

Для установки рекламного экрана можно использовать:

Фасад здания (торгового центра, бизнес-центра и т. д.) при условии, что он заметен с дороги и виден для пешеходов;

Металлические модульные конструкции вдоль автомагистралей, в местах массового пребывания людей;

Крыши и внутренние помещения зданий с высокой проходимостью людей.

Рекламные светодиодные экраны являются современным и эффективным инструментом для проведения маркетинговых кампаний.

Обратите внимание, что на рынке рекламных решений давно представлена компания Future-Vision. Она занимается собственным производством и установкой рекламных экранов.