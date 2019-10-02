Международная круглосуточная доставка цветов в Израиль

Компания AnnetFlowers занимается составлением букетов и доставкой цветов по всему миру, более 170 стран мира уже заказывают у нас свежие букеты цветов на различные торжества и просто так.
На сегодня мы осуществляем быструю доставку живых цветов в Израиль, которую можно заказать онлайн прямо на нашем сайте https://www.annetflowers.com.ua/mezhdunarodnaya-dostavka/izrail/. Операторы оперативно примут заказ и передадут все Ваши пожелания относительно букета цветов флористам.
Мы не работаем с посредниками, и не используем сомнительные службы доставки. Наши поставщики – проверенные цветочные магазины в каждом городе, где мы доставляем цветы в Израиль, на сегодня это более 100 городов.
Необходим свежий букет срочно? Быстро доставим в течение нескольких часов цветы в Вифлеем, Тель- Авив, Хайфу, Ашдод и многие другие города.
Только свежие цветочные композиции – доставка в Израиль от AnnetFlowers
За много лет нашей работы, мы подобрали лучших поставщиков и флористов, которые составляют идеальные букеты из свежих цветов. Каждый букет тщательно проверяют и отправляют нашим клиентам только свежие, плотные бутоны и ароматные цветы. Заказать сегодня можно в нашем интернет-магазине цветов такие букеты с доставкой в Израиль:
- свежие розы – белые, красные, пионовидные;
- голландские пионы в ассортименте;
- большой выбор орхидей, эустом, гиацинтов.
Все букеты могут быть собраны композицией либо моно-букетом, цену каждого букета на заказ рассчитываем индивидуально.
Купить у нас можно шикарные свежие букеты из 101 розы метровой высоты, а также оформить композицию в коробке. Наш каталог огромен – на сайте Вы найдете большой выбор примеров букетов, которые могут быть повторены точь-в-точь, либо дополнены по Вашему пожеланию другими бутонами.
Работая с нами – вы получаете лучшее
Доставка цветов в Израиль от AnnetFlowers имеет такие преимущества:
- всегда свежие цветы по доступной стоимости;
- оперативная доставка в Израиль занимает всего несколько часов;
- купить букет можно прямо на сайте, оплатив банковской картой;
- доставка производиться специально оборудованными машинами с холодильными камерами, не зависимо от уличной погоды, Ваш букет доедет идеальным;
- мы никогда не опаздываем – курьер вручит заказ адресату вовремя;
- возможна ночная доставка, цену уточняйте у менеджера;
- хотите передать письменное послание адресату – нет проблем, открытку напишут совершенно бесплатно и передадут вместе с цветами.
AnnetFlowers – порадуйте любимых ароматным сюрпризом в Израиле!