Компания «Евробалт»: современная упаковка – новое качество жизни

Производственная компания «Евробалт» выпускает упаковку из биоразлагаемого полиэтилена. Продукция предприятия – пакеты разных видов, предназначенные для использования в домашних условиях, супермаркетах, торговых центрах.

Цель компании – выпускать качественную экоупаковку, которая решает такие задачи, как:

удобство и безопасность для потребителя;

упаковка, как рекламная площадка для фирм-производителей и торговых сетей;

сохранение чистоты природы с помощью биоразлагаемой продукции.

Новые решения и технологии в производстве полиэтилена

Компания «Евробалт» была основана в 2003 году в Санкт-Петербурге. Предприятие быстро набирало обороты, продукция была отмечена государственными наградами.

Но вместе с ростом производства появилось осознание, что у бизнеса должна быть не только социальная ответственность, но и ответственность за сохранение окружающей среды. Было очевидно, что к производству полиэтилена нужен новый подход.

Изучив опыт западноевропейских предприятий, было найдено решение – экологически безопасная упаковка, производство которой стартовало в 2008 году.

Биоразлагаемую упаковку изготавливают из того же полиэтилена, что и обычную, но по специальной технологии, которая была разработана в тесном сотрудничестве с экологами.

В процессе изготовления в состав материала добавляют катализатор, обеспечивающий разложение пленки. В результате распада образуется углекислый газ, вода и биомасса, которую можно использовать в качестве удобрения.

Что дает использование биоразлагаемой упаковки:

защита планеты от бесконтрольного загрязнения полиэтиленом и продуктами его распада;

в обычных природных условиях пакет разлагается в течение 2-3 лет;

безопасный контакт с пищевыми продуктами;

стимуляция внедрения нефтезамещающих технологий в производства;

рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов;

при изготовлении расходуется меньше электроэнергии;

для производства можно использовать вторичное сырье.

Биоразлагаемые пакеты – востребованный продукт. Крупнейшими потребителями экологичной упаковки являются всемирные торговые сети Tesco, KFC, Pizza Hut, Aldi, Wallmart и др. Среди российских ритейлеров предпочтение экопакетам отдают – Техносила, Магнолия, Пятерочка, О’кей, Седьмой Континент.

Использование биоразлагаемой упаковки не только сохраняет природу, но и поднимает престиж любой компании, которая участвует в этом процессе.

Компания «Евробалт» http://eurobalt.ru/ занимает активную позицию в деле защиты окружающей среды. Продукция предприятия – это проявление заботы о чистоте и экологическом будущем нашей планеты.