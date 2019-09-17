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» » » » Компания «Евробалт»: современная упаковка – новое качество жизни

Компания «Евробалт»: современная упаковка – новое качество жизни

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Производственная компания «Евробалт» выпускает упаковку из биоразлагаемого полиэтилена.

Производственная компания «Евробалт» выпускает упаковку из биоразлагаемого полиэтилена. Продукция предприятия – пакеты разных видов, предназначенные для использования в домашних условиях, супермаркетах, торговых центрах.

Цель компании – выпускать качественную экоупаковку, которая решает такие задачи, как:

  • удобство и безопасность для потребителя;
  • упаковка, как рекламная площадка для фирм-производителей и торговых сетей;
  • сохранение чистоты природы с помощью биоразлагаемой продукции.

Новые решения и технологии в производстве полиэтилена

Компания «Евробалт» была основана в 2003 году в Санкт-Петербурге. Предприятие быстро набирало обороты, продукция была отмечена государственными наградами.

Но вместе с ростом производства появилось осознание, что у бизнеса должна быть не только социальная ответственность, но и ответственность за сохранение окружающей среды. Было очевидно, что к производству полиэтилена нужен новый подход.

Изучив опыт западноевропейских предприятий, было найдено решение – экологически безопасная упаковка, производство которой стартовало в 2008 году.

Биоразлагаемую упаковку изготавливают из того же полиэтилена, что и обычную, но по специальной технологии, которая была разработана в тесном сотрудничестве с экологами.

В процессе изготовления в состав материала добавляют катализатор, обеспечивающий разложение пленки. В результате распада образуется углекислый газ, вода и биомасса, которую можно использовать в качестве удобрения.

Что дает использование биоразлагаемой упаковки:

  • защита планеты от бесконтрольного загрязнения полиэтиленом и продуктами его распада;
  • в обычных природных условиях пакет разлагается в течение 2-3 лет;
  • безопасный контакт с пищевыми продуктами;
  • стимуляция внедрения нефтезамещающих технологий в производства;
  • рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов;
  • при изготовлении расходуется меньше электроэнергии;
  • для производства можно использовать вторичное сырье.

Биоразлагаемые пакеты – востребованный продукт. Крупнейшими потребителями экологичной упаковки являются всемирные торговые сети Tesco, KFC, Pizza Hut, Aldi, Wallmart и др. Среди российских ритейлеров предпочтение экопакетам отдают – Техносила, Магнолия, Пятерочка, О’кей, Седьмой Континент.

Использование биоразлагаемой упаковки не только сохраняет природу, но и поднимает престиж любой компании, которая участвует в этом процессе.

Компания «Евробалт» http://eurobalt.ru/ занимает активную позицию в деле защиты окружающей среды. Продукция предприятия – это проявление заботы о чистоте и экологическом будущем нашей планеты.

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