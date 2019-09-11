Хозяйственные перчатки и их выбор

Настоящая защита организма от пагубных влияний внешней среды – наша кожа. Ее сложные механизмы и реакции на раздражители, а самое главное внешний жировой слой защищают нас от самых разных последствий контакта даже с привычными условиями жизни. В попытках сделать собственный дом чище, безопаснее, мы зачастую забываем, что даже привычные средства для чистки и уборки могут вызвать:

дерматит,

ожог,

отравление.

Они быстро проникают сквозь кожу рук, потому, контакт должен происходить, когда на них хоз перчатки – главная и самая надежная защита.

Среди различных видов этого средства для защиты рук выделяют:

латексные,

виниловые,

нитриловые,

неопреновые.

Иногда деление ведется по типу вещества, натурального или искусственного. Это связано с наличием аллергических реакций на натуральные компоненты.

Чтобы уборка или работа в саду приносили удовольствие, требуется купить хозяйственные перчатки, подходящие по составу, форме и размеру. Стоит сказать, что форма их зависит от типа работ, для которых они предназначаются, так выделяют варианты с узкой низкой или наоборот, высокой манжетой. Внутри перчатка может иметь различные покрытия, например, напыление хлопка, пудру, а также не иметь его. Последний вид самый недорогой и доступный.

Перчатки хозяйственные и их применение

Многие домашние дела требуют защиты рук, хозяйственные заботы могут включать в себя действия внутри и снаружи дома. Потому подбираются перчатки хозяйственные исходя из конкретных нужд. Для одних дел важна устойчивость к порезам и проколам, тогда лучшим вариантом будут изделия из нитрила, для других потребуется максимальная чувствительность и выбор падает на латекс.

Порой необходимо рассматривать не только состав, но и форму. Среди хозяек пользуются популярностью несколько разновидностей. Классические бытовые перчатки https://stroyploshadka.ua/perchatki-dlja-uborki/ имеют высокую манжету, они образуют конус и не прилегают к руке полностью, вентилируя кожу. Их проще снимать, но чувствительность рук в них сильно падает, их материал - латекс. Нитриловые могут выпускаться в форме плотно прилегающей к руке, как и их манжета. Они хороши при работах с мелкими деталями, а также химическими веществами. Второй вариант чаще применяют для садовых, уборочных, строительных работ – это хлопковая плетеная основа, облитая плотным слоем нитрила.

Когда необходимо высокое качество контакта с поверхностью, то есть требуется удерживать предметы, имеется особенность, не влияющая на цены на хоз перчатки – текстурированная поверхность. Их трение с поверхностью снижает риск выскальзывания, что важно, например, при мойке посуды.