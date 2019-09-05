Советы по оптимальному выбору лучшего матраса

Собираясь за покупкой матраса, необходимо надеть свободную комфортную одежду, дабы вам было удобно лечь на каждый приглянувшийся образец. Покупайте матрасы в Spb-Matras.ru — магазин матрасов в Петербурге и вы никогда не пожалеете, качество данного изделия Вас приятно удивит, а также его привлекательная стоимость.

Изучите гарантию. В основном матрасы имеют срок по гарантии 2 — 5 лет, за очень редким исключением до 10 лет. Подметим, что гарантия заканчивает свое действие, в случае, когда матрас был окрашен либо загрязнен любым методом.

Прежде чем отправляться на поиски сокровенного матраса, определитесь с объемами: будете ли спать Вы в гордом одиночестве либо рядом с вами будет ваша половинка? Если нет, тогда необходимо учесть предпочтения и телосложение партнера. Предпочитаете ли вы простор либо ваш лозунг «в тесноте, да не в обиде»? Дав ответ на данные вопросы, отправляйтесь смело в торговый центр. На месте будет проще сделать свой выбор.

Насчет наполнителя матраса, предпочтительнее посоветоваться с продавцом, который поведает вам о превосходствах любого и подскажет, какой конкретно матрас подойдет непосредственно для Вас.

Снимите обувь (однако большая часть салонов обустроено таким образом, что вам не обязательно этого делать) и прилягте на приглянувшийся матрас – это единственный метод выяснить, что подходит непосредственно вам. Так как матрас подбирается спиной, а вернее – всем телом. Примите такую позу, которая Вам удобна, расслабьтесь, закройте глаза, 10-15 м. прислушивайтесь к собственным чувствам.

В большинстве случаев, матрас советуют переворачивать один раз в три месяца. Делать это необходимо, чтобы он больше прослужил. Отдайте предпочтение той модели, где есть вшитые по краям ручки, чтобы для вас переворачивание матраса не было «апокалипсисом».

Узнайте, сколько пружин в матрасе. Обычно, их количество варьируется от 256 до 1000 единиц на кв/м изделия. Говорят, когда пружин больше, тогда более точечную поддержку принимает ваше тело. Хотя очень многое находится в зависимости и от формы непосредственно самой пружины. Выберите лучше независимый пружинный блок, поскольку в нем каждая пружинка умещена в отдельный пакет, а также перемещается независимо от располагающихся рядом. Покупка матраса у надежного и проверенного производителя – залог качества и дальнейшего комфортного использования.