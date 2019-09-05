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Советы по оптимальному выбору лучшего матраса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Собираясь за покупкой матраса, необходимо надеть свободную комфортную одежду, дабы вам было удобно лечь на каждый приглянувшийся образец.

Собираясь за покупкой матраса, необходимо надеть свободную комфортную одежду, дабы вам было удобно лечь на каждый приглянувшийся образец. Покупайте матрасы в Spb-Matras.ru — магазин матрасов в Петербурге и вы никогда не пожалеете, качество данного изделия Вас приятно удивит, а также его привлекательная стоимость.

Изучите гарантию. В основном матрасы имеют срок по гарантии 2 — 5 лет, за очень редким исключением до 10 лет. Подметим, что гарантия заканчивает свое действие, в случае, когда матрас был окрашен либо загрязнен любым методом.
Прежде чем отправляться на поиски сокровенного матраса, определитесь с объемами: будете ли спать Вы в гордом одиночестве либо рядом с вами будет ваша половинка? Если нет, тогда необходимо учесть предпочтения и телосложение партнера. Предпочитаете ли вы простор либо ваш лозунг «в тесноте, да не в обиде»? Дав ответ на данные вопросы, отправляйтесь смело в торговый центр. На месте будет проще сделать свой выбор.

Насчет наполнителя матраса, предпочтительнее посоветоваться с продавцом, который поведает вам о превосходствах любого и подскажет, какой конкретно матрас подойдет непосредственно для Вас.

Снимите обувь (однако большая часть салонов обустроено таким образом, что вам не обязательно этого делать) и прилягте на приглянувшийся матрас – это единственный метод выяснить, что подходит непосредственно вам. Так как матрас подбирается спиной, а вернее – всем телом. Примите такую позу, которая Вам удобна, расслабьтесь, закройте глаза, 10-15 м. прислушивайтесь к собственным чувствам.

В большинстве случаев, матрас советуют переворачивать один раз в три месяца. Делать это необходимо, чтобы он больше прослужил. Отдайте предпочтение той модели, где есть вшитые по краям ручки, чтобы для вас переворачивание матраса не было «апокалипсисом».

Узнайте, сколько пружин в матрасе. Обычно, их количество варьируется от 256 до 1000 единиц на кв/м изделия. Говорят, когда пружин больше, тогда более точечную поддержку принимает ваше тело. Хотя очень многое находится в зависимости и от формы непосредственно самой пружины. Выберите лучше независимый пружинный блок, поскольку в нем каждая пружинка умещена в отдельный пакет, а также перемещается независимо от располагающихся рядом. Покупка матраса у надежного и проверенного производителя – залог качества и дальнейшего комфортного использования.

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