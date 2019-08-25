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» » » » Аргументы в пользу ручной постпечатной обработки POSm, упаковок

Аргументы в пользу ручной постпечатной обработки POSm, упаковок

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Опубликовал: Алексей Морозов
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hand-operation.ru
Операции, которые выполняет постпечатный сервис: извлечение заготовок из облоя, сложение бумаги и картона по биговочным линиям, приклейка составных частей и

Постпечатный сервис является необходимым этапом при изготовлении рекламно-упаковочных изделий. Он предполагает выполнение комплекса операций:

  • Извлечение заготовок из облоя.

  • Сложение бумаги и картона по биговочным линиям.

  • Склейка заготовок по контурам.

  • Приклейка составных частей и декоративных элементов.

  • Вложение полиграфии, пробников продукции в конверты, пакеты.

  • Установка люверсов, пикколо.

  • Навязка шнурковых ручек.

  • Вклейка ПВХ-окошек в пакеты, коробки.

  • Сборка сложных промо-материалов и др.

Большинство операций выполняются преимущественно вручную. При их осуществлении может использоваться специальное оборудование. Автоматизация же процесса редко имеет место. Как правило, на 100% выполнить постпечатную обработку - hand-operation.ru/postpechatnaya-obrabotka - станки попросту неспособны. Или их настройка и адаптация для относительно небольшой партии изделий является экономически невыгодной.

Почему постпечатный сервис лучше осуществлять вручную

Основные преимущества ручного труда:

  • Адаптивность. Человек, в отличие от станка, может действовать нешаблонно. Поэтому он быстро перестраивается с выполнения одной операции на другую без малейших простоев. Перенастройка же ЧПУ и замена рабочих насадок на автоматизированном оборудовании занимает немало времени.

  • Постоянный контроль. В функциональных станках устанавливается контрольно-измерительное оборудование. Но не все автоматизированные линии могут похвастаться его наличием. Глаза и мозг же опытного сборщика постоянно бдят.

  • Минимизация брака. Данное преимущество вытекает из предыдущего. За счет непрерывного контроля человек выполняет постпечатную обработку максимально качественно. В силу этого процент бракованных изделий сводится к нулю.

Автоматизация производственных процессов позволяет удешевить себестоимость готовой продукции. Вдобавок, станки могут работать практически непрерывно. Человеческий труд обходится дороже. Однако его применение часто оказывается насущной необходимостью. Дело в том, что упаковки и промо-материалы все чаще изготавливаются в индивидуальных параметрах. И если подвергать данный процесс автоматизации, приходится тратить много времени на настройку оборудования, монтаж рабочих узлов и т.д.

Пока выполняются такие операции, команда опытных сборщиков успевает создать большую партию рекламно-упаковочных изделий. К тому же, за счет минимизации брака производство оказывается практически безотходным.

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