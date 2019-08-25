Аргументы в пользу ручной постпечатной обработки POSm, упаковок

Минимизация брака. Данное преимущество вытекает из предыдущего. За счет непрерывного контроля человек выполняет постпечатную обработку максимально качественно. В силу этого процент бракованных изделий сводится к нулю.

Постоянный контроль. В функциональных станках устанавливается контрольно-измерительное оборудование. Но не все автоматизированные линии могут похвастаться его наличием. Глаза и мозг же опытного сборщика постоянно бдят.

Адаптивность. Человек, в отличие от станка, может действовать нешаблонно. Поэтому он быстро перестраивается с выполнения одной операции на другую без малейших простоев. Перенастройка же ЧПУ и замена рабочих насадок на автоматизированном оборудовании занимает немало времени.

Автоматизация производственных процессов позволяет удешевить себестоимость готовой продукции. Вдобавок, станки могут работать практически непрерывно. Человеческий труд обходится дороже. Однако его применение часто оказывается насущной необходимостью. Дело в том, что упаковки и промо-материалы все чаще изготавливаются в индивидуальных параметрах. И если подвергать данный процесс автоматизации, приходится тратить много времени на настройку оборудования, монтаж рабочих узлов и т.д.