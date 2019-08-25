Аргументы в пользу ручной постпечатной обработки POSm, упаковок

Постпечатный сервис является необходимым этапом при изготовлении рекламно-упаковочных изделий. Он предполагает выполнение комплекса операций:
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Извлечение заготовок из облоя.
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Сложение бумаги и картона по биговочным линиям.
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Склейка заготовок по контурам.
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Приклейка составных частей и декоративных элементов.
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Вложение полиграфии, пробников продукции в конверты, пакеты.
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Установка люверсов, пикколо.
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Навязка шнурковых ручек.
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Вклейка ПВХ-окошек в пакеты, коробки.
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Сборка сложных промо-материалов и др.
Большинство операций выполняются преимущественно вручную. При их осуществлении может использоваться специальное оборудование. Автоматизация же процесса редко имеет место. Как правило, на 100% выполнить постпечатную обработку - hand-operation.ru/postpechatnaya-obrabotka - станки попросту неспособны. Или их настройка и адаптация для относительно небольшой партии изделий является экономически невыгодной.
Почему постпечатный сервис лучше осуществлять вручную
Основные преимущества ручного труда:
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Адаптивность. Человек, в отличие от станка, может действовать нешаблонно. Поэтому он быстро перестраивается с выполнения одной операции на другую без малейших простоев. Перенастройка же ЧПУ и замена рабочих насадок на автоматизированном оборудовании занимает немало времени.
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Постоянный контроль. В функциональных станках устанавливается контрольно-измерительное оборудование. Но не все автоматизированные линии могут похвастаться его наличием. Глаза и мозг же опытного сборщика постоянно бдят.
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Минимизация брака. Данное преимущество вытекает из предыдущего. За счет непрерывного контроля человек выполняет постпечатную обработку максимально качественно. В силу этого процент бракованных изделий сводится к нулю.
Автоматизация производственных процессов позволяет удешевить себестоимость готовой продукции. Вдобавок, станки могут работать практически непрерывно. Человеческий труд обходится дороже. Однако его применение часто оказывается насущной необходимостью. Дело в том, что упаковки и промо-материалы все чаще изготавливаются в индивидуальных параметрах. И если подвергать данный процесс автоматизации, приходится тратить много времени на настройку оборудования, монтаж рабочих узлов и т.д.
Пока выполняются такие операции, команда опытных сборщиков успевает создать большую партию рекламно-упаковочных изделий. К тому же, за счет минимизации брака производство оказывается практически безотходным.