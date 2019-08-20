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Климатические мультисплит-системы: основные их преимущества для выбора

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Что представляют собой климатические мультисплит-системы, функциональные особенности. На какие параметры обращать внимание при выборе техники.

В секторе климатического оборудования все более востребованными становятся мощные, многофункциональные решения. Одним из них являются мультисплит-системы. Это оборудование одинаково востребованным является и для жилого, и коммерческого сектора.

Что представляют собой мультисплит-системы

Данное оборудование является аналогом привычных кондиционеров, но обладает большими функциональными возможностями. Любая из систем включает в себя один наружный блок, к которому присоединены сразу несколько внутренних. Количество последних с учетом модели оборудования может варьировать от 2 до 8. Каждый внутренний блок с наружным соединяется индивидуальной фреоновой трассой. Поэтому выход из строя одного из них не становится критичным для всей системы.

Источником шума в мультисплит-системе выступает исключительно наружный блок. Все внутренние ее элементы работают тихо, обеспечивая комфорт и в жилых, и в рабочих помещениях.

Основные преимущества оборудования

Любая мультисплит-система, заказанная в каталоге магазина https://nwclimate.ru/catalog/multisplit-sistemy, представляет собой высокопроизводительное и долговечное оборудование. Несмотря на приличную стоимость, такие установки становятся все более популярными у покупательской аудитории. Это обусловлено рядом их преимуществ:

  • отличной производительностью;
  • удобством управления;
  • быстрым и доступным по цене монтажом.

При установке мультисплит-системы расходы на монтаж сокращаются за счет того, что ко всем внутренним блокам подключается лишь один наружный. По этой причине работа мастеров стоит значительно дешевле. С будущим техническим обслуживанием оборудования ситуация складывается идентично.

Управление всей комплексной климатической системой осуществляется из одной точки. За счет чего менять, корректировать рабочие параметры оборудования удается быстро и четко.

Мультисплит-системы являются универсальным решением. Еще совсем недавно их использовали в основном в коммерческих зданиях. Сейчас оборудование все чаще встречается в жилом секторе. Наличие всего одного наружного блока позволяет сохранить красоту фасадов зданий, что особенно актуально для районов со старой застройкой. В пределах офисов мультисплит-системы считаются оптимальным техническим решением, позволяют экономить бюджет компании без ущерба для климатического комфорта сотрудников.

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