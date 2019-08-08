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Сферы эксплуатации гидравлических тележек

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
baraholka.com.ru
Сферы применения гидравлических тележек, характерные черты конструкции - читайте в нашей статье.

Рохля применяется в разных сфера для транспортировки паллетов в торговых точках и складах. Традиционно изделие оснащено системой для взвешивания. Это необходимо для автоматического взвешивания грузов, которые перевозятся.

Такая конструкция подходит для транспортировки разного рода грузов. Основное ее достоинство – максимальная выносливость, плюс универсальность.

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Характерные черты конструкции

По своей структуре рохля имеет такие отличительные черты:

  • Колеса из полиуретана. Отличаются сдвоенной конструкцией. Колеса располагаются на железном ободке. Такое устройство дает возможность рохле транспортировать тяжелые грузы.
  • Подъемное устройство. Дает возможность поднимать паллеты на необходимую высоту без применения человеческой силы.
  • Безопасность. Есть защищенная возвратная пружина, которая дает возможность использовать тележку без рисков для здоровья.
  • Комфорт. Конструкция отлично продумана. Она оборудована ручкой с особенным покрытием. Такая конструкция максимизирует комфорт эксплуатации. Это особенно актуально при использовании на открытом воздухе, а также при повышенных температурах.

Важно использовать рохли на ровном покрытии. В противном случае при использовании гидравлических тележек на деформированном покрытии, они будут быстро выходить из строя. Если было замечено, что оборудование довольно часто ломается, в первую очередь следует оценить качество пола в помещении.

Сферы эксплуатации

Гидравлические тележки чаще всего используются в складской, фармацевтической отрасли, машиностроении.

Склад

Обычно в таком помещении много товаров, которые укладываются традиционно на деревянные паллеты. Они имеют стандартный размер, который идеально подходит для поднятия и перемещения с помощью рохли.

Использование рохли на складе

Гидравлическая тележка оборудована узкими короткими вилами. Она не требует много места, поэтому отлично подходит для склада. Для поднятия поддона на полку подойдут гидравлические штабелеры. они дают возможность поднимать грузы на высоту до трех метров. Для транспортировки груза по периметру склада достаточно традиционной гидравлической тележки.

Фармацевтика

Крайне важно соблюдать стерильность, когда речь идет о прямом контакте с химией. Ведь внезапно может произойти реакция, которая испортит товар. В свою очередь это повлечет не только убытки, но и потенциальные риски для здоровья операторов.

Для таких целей используют устойчивую к агрессивной среде тележку. Применяют оборудование из нержавеющей стали. При этом колесики должны быть нейлоновыми.

Машиностроение

При эксплуатации тележки в этой отрасли паллеты не нужно поднимать вовсе. Однако рохля эксплуатируется для транспортировки тяжелых предметов, станков, оснащения. Подойдут конструкции с нестандартным расположением вил. Также могут использоваться тележки с особыми устройствами для транспортировки, захвата, низкой посадкой. При этом важно покупать рохли с высокой грузоподъемностью от трех тонн.

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