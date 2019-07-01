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Качественная печать по доступным ценам

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Опубликовал: Алексей Морозов
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spb-reklama.com
Печатная продукция популярна. Визитки, листовки, брошюры, буклеты, каталоги и прочие виды печатных изданий используются повсеместно.

Печатная продукция популярна. Визитки, листовки, брошюры, буклеты, каталоги и прочие виды печатных изданий используются повсеместно. Большим спросом продукция пользуется у производителей товаров и услуг для продвижения их на мировом рынке и среди населения.

Многие типографии осуществляют производство различных печатных изданий. Кроме самого процесса печати, сотрудники компании разрабатывают дизайн изделий, осуществляют подготовительные меры, согласовывают готовый проект с заказчиками.

В современном производстве рекламной продукции могут использоваться различные виды материалов: пластмасса, ткань, металл, дерево. Типографии оказывают такие услуги, как срочная печать листовок, флаеров и другой печатной продукции. Услуги могут понадобиться накануне проведения различных акций и распродаж. Стоимость оперативного изготовления, как правило, выше в полтора–два раза. Производство осуществляется по уже готовым макетам либо создаются новые образы.

Современная типография располагает массой способов выпуска изданий. Самым распространенным считается цифровая печать. Производство с использованием этого способа основано на использовании компьютера. Основное преимущество технологии состоит в быстром изменении печатной формы и изображения. Для изготовления печатных изданий на основе цифровой методики не потребует большого количества времени.

Для производства рекламных изданий используется высокотехническое оборудование, которое способно ламинировать, производить дубликаты хорошего качества. С помощью современных устройств можно создавать экземпляры с тиснением либо с использованием специальной фольги. Такая продукция имеет оригинальный вид и говорит о статусе компании.

Наиболее популярными видами печатных изданий служат:

- визитки. Представляют сбой карточки, содержанием которых является информация о ее владельце или о компании, предлагающей свою продукцию либо услугу. Визитки имеют прямоугольную форму и небольшие размеры. Основное преимущество ее заключается в компактных размерах. Клиенты могут носить визитку всегда с собой и воспользоваться ею в любое время. Эффективность визитки состоит в оригинальном дизайне и количестве информации;

- буклеты. Обычно они раздаются на улицах, в торговых центрах, на различных мероприятиях. Многие организации используют их в своих офисах на стендах для информирования посетителей;

- брошюры. Изготавливаются на тонких бумажных носителях небольшой численностью. Размер брошюры может быть любой. Для обложки используется ламинированный картон.

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