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Как выбрать холодильник

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Современные холодильники оснащаются целыми наборами основных и дополнительных функций. В их список входит No Frost, Multi-Air Flow, быстрая заморозка,

В данной статье мы постараемся помочь вам разобраться в вопросе выбора хорошего, экономичного и надежного холодильного оборудования. На сайте интернет-магазина TEHNOKON.RU Вы можете купить холодильник по выгодной цене. Здесь собраны новые и проверенные временем модели.

Функциональные возможности

Современные холодильники оснащаются целыми наборами основных и дополнительных функций. В их список входит No Frost, Multi-Air Flow, быстрая заморозка, генератор льда, встроенные часы, таймер, будильник, календарь и т. д. Так называемая зона свежести предназначается для оптимального сохранения вкуса и питательности фруктов, овощей и зелени: в ней поддерживается температура, близкая к 0 °С, и оптимальный уровень влажности. Сегодня Вы можете купить холодильник с большим объемом, оригинальной компоновкой пространства и высокой функциональностью.

Класс энергопотребления

По данному показателю международные стандарты предусмотрели 9 классов: самый высокий уровень экономичности демонстрируют изделия класса A++, а самый низкий – G. Маркировкой A++, А+, А и B отмечают экономичные модели. Холодильники классов D–G современные производители практически не выпускают.

Холодильник LG GA-B429SAQZ

Система размораживания

Модели с капельной системой предусматривают стекание оттаявшей жидкости по задней стенке камеры в поддон. При этом хозяевам агрегата необходимо регулярно производить самостоятельную разморозку изделия. Холодильники с системой No Frost работают без образования инея и не требуют размораживания.

Количество компрессоров

Однокомпрессорные модели отличаются низкой стоимостью. В них одно устройство отвечает за охлаждение и холодильной, и морозильной камер. Двухкомпрессорные стоят дороже, однако в них показатели температурного режима являются более стабильными.

Ассортимент

Вы можете купить как недорогие холодильники таких брендов как Toshiba, LG, Ariston, Samsung и тд., так и модели премиум класса от Asko, Aeg, Candy и др. Бежевый, белый, серебристый и даже под дерево – Вы найдете изделия самых разных расцветок. Одно-, двух- и трехкамерные, с разным типом управления и способом размораживания – Вы легко подберете именно ту модель, которая вам нужна.

Где приобрести

Если Вы определились с производителем и моделью, то это еще не конец. Стоит серьезно отнестись к выбору магазина. Помимо выгодной цены, он должен предоставлять кассовый чек на изделие, инструкцию на русском языке и официальную гарантию производителя. В противном случае, радость от покупки может быть не долгой.

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