Швейный цех: какое оборудование используют

Чтобы швейный цех работал эффективно и мог принимать заказы, необходимо оборудовать его соответствующей техникой и принадлежностями.

Какие машины стоит купить? Многое зависит от того, какую одежду будет изготавливать швейная мастерская.

А выбрать профессиональное оборудование для мастерской можно на сайте Soliy – здесь представлен большой ассортимент профессиональных швейных машин и сопутствующего оборудования для мастерской.

Правильно подобранные профессиональное швейное оборудование являются залогом высокого качества изготавливаемой продукции. Обычно требуется такое оборудование:

прямострочные швейные машинки;

плоскошовные машинки;

оверлоки, коверлоки;

оборудование для раскроя;

оборудование для глажки одежды.

Типы профессиональных швейных машин

По типу переплетения нитей швейные машины подразделяются на челночные и цепные, причём первые применяются гораздо чаще – это обусловлено наибольшей популярностью челночного типа стежка.

Также машины для шитья могут иметь различное количество игл, например, есть одноигольные, двухигольные и многоигольные модели.

В зависимости от назначения швейные машины подразделяются на два типа:

универсальные;

специализированные;

Универсальные машины выполняют большое число разновидностей швейных операций.

Специальные швейные машины оснащены для выполнения определённого типа работ. Есть, например, машинки для декоративного стежка, сшивания точечных закрепок, пришивания этикеток и пр.

По типу автоматизации машины бывают ручными и автоматическими.

В зависимости от частоты вращения вала швейные машины подразделяют также на:

низкоскоростные (до 2500 оборотов / мин);

среднескоростные (до 5000 оборотов / мин);

высокоскоростные (более 5000 оборотов / мин).

Для работы с фурнитурой есть специальное оборудование. К нему относят пробойники, дыроколы, прессы и пр.

Специализированная мебель также потребуется для оборудования профессиональной швейной мастерской. Она подбирается в зависимости от типа используемых машин для шитья.

Хорошо оборудованная швейная комната также должна иметь все необходимые принадлежности и аксессуары для работы.

Также будут полезны запасные иглы для машин и средства, предназначенные для чистки и обслуживания оборудования. В зависимости от типа выполняемых заказов также необходимы различные вешалки, например, для брюк и курток.