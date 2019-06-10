Швейный цех: какое оборудование используют

Чтобы швейный цех работал эффективно и мог принимать заказы, необходимо оборудовать его соответствующей техникой и принадлежностями.
Какие машины стоит купить? Многое зависит от того, какую одежду будет изготавливать швейная мастерская.
А выбрать профессиональное оборудование для мастерской можно на сайте Soliy – здесь представлен большой ассортимент профессиональных швейных машин и сопутствующего оборудования для мастерской.
Правильно подобранные профессиональное швейное оборудование являются залогом высокого качества изготавливаемой продукции. Обычно требуется такое оборудование:
- прямострочные швейные машинки;
- плоскошовные машинки;
- оверлоки, коверлоки;
- оборудование для раскроя;
- оборудование для глажки одежды.
Типы профессиональных швейных машин
По типу переплетения нитей швейные машины подразделяются на челночные и цепные, причём первые применяются гораздо чаще – это обусловлено наибольшей популярностью челночного типа стежка.
Также машины для шитья могут иметь различное количество игл, например, есть одноигольные, двухигольные и многоигольные модели.
В зависимости от назначения швейные машины подразделяются на два типа:
- универсальные;
- специализированные;
Универсальные машины выполняют большое число разновидностей швейных операций.
Специальные швейные машины оснащены для выполнения определённого типа работ. Есть, например, машинки для декоративного стежка, сшивания точечных закрепок, пришивания этикеток и пр.
По типу автоматизации машины бывают ручными и автоматическими.
В зависимости от частоты вращения вала швейные машины подразделяют также на:
- низкоскоростные (до 2500 оборотов / мин);
- среднескоростные (до 5000 оборотов / мин);
- высокоскоростные (более 5000 оборотов / мин).
Для работы с фурнитурой есть специальное оборудование. К нему относят пробойники, дыроколы, прессы и пр.
Специализированная мебель также потребуется для оборудования профессиональной швейной мастерской. Она подбирается в зависимости от типа используемых машин для шитья.
Хорошо оборудованная швейная комната также должна иметь все необходимые принадлежности и аксессуары для работы.
Также будут полезны запасные иглы для машин и средства, предназначенные для чистки и обслуживания оборудования. В зависимости от типа выполняемых заказов также необходимы различные вешалки, например, для брюк и курток.