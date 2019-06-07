Что такое ручная цепная таль

Ручная цепная таль – это специальный механизм, который состоит из системы соединенных блоков и редуктора с ручным приводом. Такое оборудование позволяет многократно увеличить приложенное усилие оператора, благодаря чему с его помощью можно перемещать достаточно серьезные грузы. Дополнительно механизм комплектуется тормозом, что предотвращает самопроизвольное перемещение тяжестей, а также блоком с крюком, к которому и крепится транспортируемый объект.

Сферы эксплуатации

Механизмы достаточно универсальные. Их используют различные предприятия, включая:

строительно-монтажные фирмы;

складские и логистические компании;

авторемонтные мастерские;

промышленные производства.



Кроме того, так как оборудование приводится в действие с помощью мускульной силы человека, то это дает возможность использовать ручные тали даже на улице, что еще более расширяет сферу эксплуатации механизма.

Как выбрать таль

Существует две основных разновидности:

стационарные (предназначены для перемещения тяжестей по вертикали);

передвижные (позволяют транспортировать груз еще и в горизонтальной плоскости).



Независимо от типа и характеристик механизма, очень важно выбрать грузоподъемное оборудование от проверенного производителя. Только так вы сможете быть уверены в надежной и безопасной работе устройства. Ручная цепная таль от компании «Грузовая механика» будет отлично служить вам на протяжении длительного периода.

Основные преимущества

Ручные цепные тали представляют собой один из наиболее распространенных грузоподъемных механизмов. Среди причин популярности такого оборудования можно выделить:

неплохие показатели грузоподъемности. При достаточно малой массе они могут поднимать объекты, вес которых превышает пару десятков тонн;

универсальность. Поскольку нет привязки к источнику питания, то оборудование можно применять как в помещениях, так и на улице;

легкость в использовании. Для управления оператору достаточно изучить инструкцию и правила техники безопасности;

компактные размеры. Не занимают много места, благодаря чему устанавливаются даже в помещениях с ограниченным пространством. Также это упрощает процесс транспортировки данных устройств;

высокая ремонтопригодность. У такого оборудования достаточно простая конструкция. Таким образом, замена неисправных элементов не вызовет никаких трудностей;



Кроме того, качественная ручная таль не боится механических повреждений, воздействий влаги и солнечных лучей. Она будет отлично служить вам годами.