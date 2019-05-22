Эффективное хранение и перевозка овощей

Преимущество большинства разновидностей овощей заключается в том, что при организации правильных условий их можно сохранять на действительно длительный промежуток времени без заморозок или других специфических решений. Тем не менее, важно помнить, что каждый сорт и продукт требует каких-то особых условий, температуры, уровня влажности, освещенности и других параметров.

Не менее важным является место и сам способ хранения, а именно пластиковые овощные контейнеры, в которых овощи сберегаются в течение длительного времени. Большинство крупных производителей, а также торговых сетей, занимающихся массовой продажей, используют для этих целей специализированные пластиковые контейнеры из надежного и современного HDPE пластика. Такие ящики отличаются большим разнообразием доступных размеров и форм, так что нет никакой проблемы в том, чтобы найти что-то оптимальное для любой ситуации.

Особенности и преимущества пластиковых контейнеров

При этом пластик, использующийся для производства таких контейнеров абсолютно безопасен для людей и продуктов. Он выдерживает широкий диапазон температур и даже при сильном нагревании не выделяет вредные вещества. Однако главным преимуществом пластиковых ящиков для овощей является тот факт, что структура синтетического материала полностью однородна и не имеет микротрещин или пор. Это значит, что контейнеры не впитывают жидкости и запахи, на них не могут развиваться колонии грибков, плесень и другие микроорганизмы, в связи с чем, овощи в них не портятся, а при своевременном отсеивании можно добиться очень хороших сроков хранения с минимальными затратами сил и времени.

Сами пластиковые ящики могут быть полностью плотными и закрытыми, или содержать различные отверстия, необходимые для циркуляции воздуха. Также к ним можно дополнительно приобрести плотные крышки, так что даже в рамках одного большого помещения для различных овощей можно организовать оптимальные условия хранения.

Другим практичным плюсом подобных ящиков является их высокая долговечность и удобство работы с ними. Все они имеют специальные ручки для переноски и подходят для штабелирования. Также сами ящики имеют очень небольшой вес, могут устанавливаться друг в друга и занимают минимум пространства в пустом варианте. Удобны они в плане транспортировки, так как занимают немного места и выдерживают очень серьезные нагрузки без малейших проблем. При этом пластиковые ящики для овощей имеют презентабельный внешний вид и часто продукты выкладывают именно в них на прилавки магазинов. Такой подход позволяет владельцам ощутимо сэкономить в долгосрочной перспективе, да еще и добиться максимальной свежести овощей в долгосрочной перспективе.