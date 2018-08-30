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» » » » Парковые скамейки: разновидности изделий и их выбор для благоустройства объектов

Парковые скамейки: разновидности изделий и их выбор для благоустройства объектов

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Что из себя представляют парковые скамейки, преимущества изделий. Разновидности, конструктивные особенности, материал исполнения и способы установки.

Сады, парки, частные территории – в каждом из этих объектов разнообразные скамейки являются неотъемлемым элементом благоустройства. Для изготовления подобных изделий используется широкий спектр материалов. Выбор конкретной конструктивной разновидности определяется местом расположения скамейки и финансовыми возможностями покупателя.

Разновидности парковых скамеек

В рыночном ассортименте наибольшим спросом у покупателей пользуются лавочки:

  • с железобетонным основанием;
  • металлическими ножками.

Лавочки с железобетонным основанием – оптимальное решение для общественных территорий, парков и садов. Главная их ценность заключается в высоких антивандальных параметрах. За счет большого веса такие конструкции практически невозможно сдвинуть с места, нанести им серьезный ущерб. В изготовлении лавочек используются материалы с максимальными показателями надежности – тяжелый бетон, арматурная сталь, синтетическое волокно. Сидения и спинки уличные скамейки имеют деревянные, предварительно обработанные лаком либо краской.

Лавочки с металлическими ножками – более популярное решение среди частных домовладельцев. Они имеют компактные габариты и меньший вес. Базовое сырье для производства скамеек – стальной прут, имеющий специальное антикоррозийное покрытие. Для производства настила применяют качественный древесный брус или доску.

Бетонные или металлические: какие уличные скамейки лучше

Выбор конкретной уличной скамейки для благоустройства на 90 % определяется местом для их установки. Для общественных зон тяжелые, неподъемные изделия с бетонным основанием – экономически выгодное решение. Изделия отличает продолжительный срок эксплуатации, они обладают хорошими показателями ремонтопригодности.

В экстерьер частных владений лучше впишутся более изящные, легкие, привлекательные скамейки с металлическими ножками. Их неоспоримое преимущество – широкое модельное разнообразие. В продаже можно найти лавочки с прямыми и изогнутыми ножками, ажурными или выгнутыми спинками, комплекты со столами, навесами и т. д. За счет этого владельцу частного участка не составляет труда подобрать для него оптимальный вариант скамейки соответствующего бюджета и дизайна. За счет антикоррозийного покрытия любая из конструкций хорошо будет переносить перемены климатических условий в течение круглого года.
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