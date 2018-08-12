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» » » » Какие мешки для пылесоса лучше: бумажные, тканевые или синтетические?

Какие мешки для пылесоса лучше: бумажные, тканевые или синтетические?

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
С развитием бытовой техники, развиваются и пылесосы.

С развитием бытовой техники, развиваются и пылесосы. Теперь, помимо классических моделей с мешками, есть ещё и контейнеры варианты, которые не предполагают использование расходников. Тут есть свои преимущества но и свои минусы, поэтому многие все ещё используют обыкновенные заменяемые пылесборники. Их бывает несколько видов и мы решили разобраться, как же выбрать именно то, что вам понадобиться.

Приобрести мешки можно на любом сайте запчастей для бытовой техники, к примеру - https://easyfix.com.ua/catalog/meshki-pylesborniki-dlya-pylesosov/. Производители предполагают, что вы сами будете выбирать, какой мешок вам лучше использовать - бумажный, тканевый или синтетический. Между ними есть существенные отличия.

Одноразовый или многоразовый?

Бумажные расходники - это одноразовый вариант, который выбрасывается, когда расходник наполнен, после чего в пылесос вставляется новый. Такой вариант дешёвый и экологичный. Он не требует мойки а значит пыль напрямую будет попадать в мусорник без необходимости вытрушивать его. Однако есть в них и минусы. В первую очередь это то, что они могут порваться во время работы или же во время того, как вы будете доставать его и выбрасывает мусор. Вторая проблема - он задерживает частицы пыли большого размера однако не мелкие. А значит вам нужен хороший фильтр тонкой очистки, чтобы удерживать оставшуюся пыль.

Тканевый вариант является многоразовым. Он стоит дороже, однако после наполнения его можно вытрушивать, промывать и использовать заново. При этом он может терять в своей эффективности и задерживать уже меньше пыли, чем было запланировано изначально. К минусам стоит отнести трудность с обращением. Также стоит сказать что зачастую все мешки - независимо от типа - по мере заполнения утрачивают силу всасывания и затягивают пыль медленнее. В то время как с контейнерными моделями этого не случается.

Синтетические мешки

Синтетический расходник- отличный симбиоз первого и второго варианта. Он задерживает мельчайшие частицы мыли, и поэтому его часто рекомендуют использовать во взаимодействии с HEPA. Таким образом хепа будет меньше портиться и увеличит срок своей эксплуатации.

Кроме того синтетические мешки надёжны и не подвержены внезапным разрывам. Они, несомненно дороже, но за эту цену вы получаете отличное средство для сбора пыли и поддержания пылесоса и фильтров в отличном состоянии. Именно поэтому множество пользователей выбирают именно синтетический мешок.
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