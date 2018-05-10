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Электронное реле времени: что это за устройство и где его применяют

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
simecs.ru
Что представляет собой реле времени, где используется устройство. Конструктивные особенности и специфика работы электронных реле в промышленности.

Реле времени – широко распространенные устройства во всевозможных механизмах, датчиках, системах автоматики. Принцип их работы основан на точном отсчете времени до момента срабатывания контактов. Чаще всего реле применяются, когда необходимо автоматическое включение оборудования через заданные временные интервалы.

Конструкция и условия эксплуатации устройств

Конструкция реле времени включает в себя три функциональных элемента:

  • воспринимающий;
  • замедляющий;
  • исполнительный.

При поступлении управляющего сигнала воспринимающий элемент обеспечивает запуск реле. Замедляющий элемент реализует задержку времени в заданном временном интервале. Исполнительная часть через время уже непосредственно воздействует на объект, который находится под управлением. Приборы могут быть запрограммированы для работы с разным числом подвижных контактов. Поэтому устройства отличает многофункциональность.

Эффективность работы устройств во многом определяется условиями, в которых они эксплуатируются. Один из важнейших параметров – температура. Востребованные электронные реле времени SIEMENS выпускаются для работы в температурном диапазоне от от -20 до +50 градусов. Это позволяет подобрать модели практически для любых бытовых или производственных условий. Безопасность работы реле в целом обеспечивается средой без пыли, агрессивных газов и паров. Условия умеренной влажности приветствуются, хотя каждый прибор оснащается надежным защитным корпусом.

Специфика применения электронных реле в промышленности

В пределах промышленного сектора электронные реле применяют для управления, защиты, коммутации оборудования. Чаще всего их используют в сочетании с различными типами двигателей. Монтаж реле существенно упрощает рабочий процесс на многих производственных объектах. Сотрудники получают уникальную возможность – задать конкретный временной интервал, через который оборудование будет включено или, наоборот, выключено. Учитывая доступную стоимость устройств, автоматизировать таким путем можно практически все имеющиеся рабочие узлы предприятия.

Крайне важно, что монтаж реле не только обеспечивает автоматизацию производства, но и повышает его эффективность. Запрограммированное оборудование не дает сбоев в работе, все операции выполняются своевременно, полностью исключаются простои и огрехи производственной деятельности.
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