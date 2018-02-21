На какие параметры обратить внимание при выборе акустической гитары

Уже сотни лет гитара является одним из самых распространенных музыкальных инструментов. Сегодня существует немало ее разновидностей, однако особой популярностью пользуются акустические модели. Это удивительный инструмент, звучание которого сможет оценить и просто любитель музыки, и профессиональный музыкант. Основное преимущество акустической гитары заключается в том, что ей не нужны комбоусилители, кабели и другие сложные устройства. Самодостаточность инструмента очевидна – ему требуются только руки музыканта и ничего больше. Немаловажным его достоинством является вполне доступная стоимость.

Акустическая гитара представляет собой звонкий инструмент с металлическими струнами. Появившись как подвид классических моделей, сегодня разновидность акустик самая большая и востребованная группа. Главное отличие гитар акустического типа от прочих заключается в широчайшем диапазоне динамики, так как определенные инструменты с крупным корпусом трудно перекричать, а если к ним легко прикасаться, то они могут издавать приятные звуки. Сегодня купить акустическую гитару стремятся многие люди.

Следует отметить, что большое количество инструментов могут быть усилены – их громкость с успехом можно увеличить при помощи звукоснимателя. Если есть желание приобрести гитару акустического типа, следует заострить внимание на таких параметрах:

вид древесины;

форма и размер корпуса (следует выбирать комфортные для гитариста);

лады и их качество;

покрытие корпуса лаком, а также его высокое качество (новая модель предполагает отсутствие каких-либо сколов и царапин).

Зачастую новички боятся покупки гитары, так как понимают, что способны ошибиться при выборе. Именно потому необходимо знать, каким образом правильно выбирать акустический инструмент, какая стоимость будет наиболее подходящей и которая модель станет самой комфортной. Кстати, цена зачастую является максимально достоверным аргументом.

Также многих интересует вопрос: где лучше всего совершить такую покупку? Сегодня с этим проблем нет, так как можно воспользоваться помощью специализированного интернет-магазина звукового оборудования UPsound, который уже давно работает на рынке. На страницах сайта можно увидеть полнейших каталог инструментов и аксессуаров, гитар, чехлов, медиаторов, полиролей и заказать их из любой точки страны.