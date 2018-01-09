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» » » » Принтер Pro 7900 – Epson Stylus характеристики

Принтер Pro 7900 – Epson Stylus характеристики

0
55
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
naobzorah.ru
Современный, качественный, цветной принтер Pro 7900 – Epson Stylus относится к техническим устройствам нового поколения. Прибор позволяет получить

Современный, качественный, цветной принтер Pro 7900 – Epson Stylus относится к техническим устройствам нового поколения. Прибор позволяет получить печатный материал самого высокого качества и удачно сочетает в себе все новейшие технологии. Печатающая головка этого прибора имеет 10 каналов, что позволяет достичь просто идеального фотографического качества и хороших цветовых характеристик снимков.

Кроме того, характеристики принтеров этой модели говорят о том, что печать выполняется достаточно быстро, все 10 каналов для чернил могут быть использованы в одновременном режиме. Печать каплями проводится очень аккуратно и профессионально. В модели Pro 7900 – Epson Stylus используется более современный алгоритм растирания цветов.

Технические характеристики принтеров представленной модели являются следующими:

  • работает с устройствами, которые функционируют благодаря ОС Виндовс и МАС;
  • подходит для интерьерной печати, изготовления профессиональных фотографий, проведения цветопробы и репродукций;
  • ширина печати составляет 24 дюйма, что в миллиметрах ровняется 610;
  • используется принцип цветной, струйной печати, расширение для печати имеет формат 2880Х1440;
  • для печати используются пигментные чернила, количество используемых прибором цветов составляет 11;
  • возможна печать на бумажных носителей без установленных полей, листовой носитель нужно заправлять вручную.

Кроме того, принтер Pro 7900 – Epson Stylus работает с листом минимальной ширины 210мм, максимальной – 610мм. Есть возможность печати четкого изображения на рулонных материалах. Рулонный носитель должен иметь минимальную толщину, составляющую 0,08мм, и максимальную, показатель которой ровняется 0,5мм.

Показатель емкости инсталляционных картриджей – 110, тот же объем для картриджей стандартного типа составляет 350. мощность этого современного принтера составляет 70 ВТ, что достаточно таки неплохой показатель, а уровень шума достигает отметки в 50 дб. Ширина прибора составляет 1356мм, глубина – 667, высота – 1218, вес – 84,5кг.

Этот принтер – совершенная новинка в мире печати. Его характеристики еще раз доказывают то, что используя подобный инструмент, пользователь может получить действительно качественные, насыщенные изображения. В процессе своей работы, указанный принтер издает мало шума, позволяет напечатать изображение достаточно быстро. При работе принтера, используются пигментные чернила нового поколения, а печатающая головка имеет возможность выравниваться в автоматическом режиме.

Устройство работает со всеми информационными носителями современных типов, пользоваться современным принтером Pro 7900 – Epson Stylus очень легко и комфортно. Функциональные характеристики принтеров этого поколения просто поражают и это действительно стоит того, чтобы купить себе такого надежного, современного, высокопродуктивного помощника.
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