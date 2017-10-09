Куда обратиться за полиграфической продукцией?

Именно благодаря привлекательной упаковке товара внимание покупателя устремлено на ознакомление с продукцией. За первые минуты потребителю нужно сделать выбор в пользу того или иного товара. А чтобы решение было правильным – необходимым изготовителю продукции, упаковка продукта должна быть максимально презентабельна, а этикетки продуманы до мельчайшей детали, их отличие – оригинальность, стильность и эффективность.

Если перед клиентом стоит задача производства этикеток либо других видов полиграфической продукции – на сайте flexoline.ru предложат качественное, оперативное и выгодное решение для успешного продвижения бизнеса.

Услуги фирмы Flexoline

Производство этикетов – главная специализация работы данного предприятия. Они предоставляют потребителям обширный выбор полиграфических услуг, включая:

Изготовление термоусадочных этикеток отменного качества, которые выполнены на высокотехнологичном оснащении.

Печать этикеток, используя качественные краски на спиртовой, водной и ультрафиолетовой основе.

Производство самоклеящихся этикеток. Они могут быть актуальны в качестве дополнительного места для рекламы и привлечения потенциальных покупателей.

Изготовленные стикеров, используемых для защитных либо гарантийных этикеток, пломб, а также средств контроля от несанкционированного доступа к товару.

Термобилеты для кинотеатров, стадионов и концертных комплексов.

Причины выбора компании Flexoline

Владение всех навыков прогрессивной технологии печати, что позволяет открывать широкие возможности изменения стоимости и сроков заказа. Производство этикеток, наклеек и прочей полиграфической продукции выполняется по конкурентоспособным предложениям и в сжатые сроки.

Компания занимается печатью малых тиражей и внимательно относится к требованиям каждого заказчика. Работа построена так, чтобы каждый клиент становился постоянным.

Современные этикеты, наклейки используются не только для обозначения товаров, их основная задача – продажа товара. Талантливые дизайнеры типографии помогут создать уникальный дизайн, который будет максимально успешен в продвижении вашего бизнеса, привлекая взгляды покупателей.

Временная прибыль не интересует организацию, поскольку она нацелены на длительное и взаимовыгодное сотрудничество.

Обращайтесь в компанию Flexoline за качественными услугами!