Куда обратиться за полиграфической продукцией?

ента новостей

22:57
Игорь Шестёркин не пропустил в Москве от «Спартака»
18:17
Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ
18:12
Во Фрунзенском районе тушили грузовик
18:09
В Кировском районе прикрыт очередной притон для занятий проституцией
16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
14:38
Крупнейшие петербургские ретейлеры объединились под «Картой Города»
14:30
Волонтеры вылетели в Сочи
14:24
Выплаты получила только половина пострадавших в теракте
14:15
На КАД в Московском районе перекроют две полосы
21:41
Шотландия и Черногория не попали на ЧМ – 2018
15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
20:32
Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
16:12
Без участия дьявола не обошлось
15:49
На участке КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры перекроют две полосы движения
19:01
Открытие спорткомплекса Метрополис Арена
18:57
VI СПбМКФ объявляет о начале регистрации на общественный поток
18:54
Как редкая компетенция повысит шансы на успешное трудоустройство
11:34
Пешеход родился в рубашке
11:31
Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии
19:55
Баскетбольный «Зенит» начал сезон с фиаско в Казани «-34»
18:36
Театр жителей «Культурного Петербурга»v
18:32
Мировые звёзды на фестивальной VI СПбМКФ
18:27
В Кадастровой палате прошла горячая линия по вопросам оказания консультационных услуг
14:31
По прилавку петербургской шавермы пробежалась мышь
14:23
Объявлена программа Деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
14:18
Во Дворец конгрессов состоялась торжественно-траурная церемония в честь 76-й годовщины высадки Стрельнинского десанта
09:40
Преступление в гаражном кооперативе
23:50
СКА повторил рекорд КХЛ, выиграв в Уфе со счётом 6:1
15:37
Бывший глава телеканала обвиняется в мошенничестве
15:10
Акцию «Все билеты по единой цене»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Куда обратиться за полиграфической продукцией?

Куда обратиться за полиграфической продукцией?

0
65
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
flexoline.ru
Именно благодаря привлекательной упаковке товара внимание покупателя устремлено на ознакомление с продукцией.

Именно благодаря привлекательной упаковке товара внимание покупателя устремлено на ознакомление с продукцией. За первые минуты потребителю нужно сделать выбор в пользу того или иного товара. А чтобы решение было правильным – необходимым изготовителю продукции, упаковка продукта должна быть максимально презентабельна, а этикетки продуманы до мельчайшей детали, их отличие – оригинальность, стильность и эффективность.

Если перед клиентом стоит задача производства этикеток либо других видов полиграфической продукции – на сайте flexoline.ru предложат качественное, оперативное и выгодное решение для успешного продвижения бизнеса.

Услуги фирмы Flexoline

Производство этикетов – главная специализация работы данного предприятия. Они предоставляют потребителям обширный выбор полиграфических услуг, включая:

  • Изготовление термоусадочных этикеток отменного качества, которые выполнены на высокотехнологичном оснащении.
  • Печать этикеток, используя качественные краски на спиртовой, водной и ультрафиолетовой основе.
  • Производство самоклеящихся этикеток. Они могут быть актуальны в качестве дополнительного места для рекламы и привлечения потенциальных покупателей.
  • Изготовленные стикеров, используемых для защитных либо гарантийных этикеток, пломб, а также средств контроля от несанкционированного доступа к товару.
  • Термобилеты для кинотеатров, стадионов и концертных комплексов.

Причины выбора компании Flexoline

  • Владение всех навыков прогрессивной технологии печати, что позволяет открывать широкие возможности изменения стоимости и сроков заказа. Производство этикеток, наклеек и прочей полиграфической продукции выполняется по конкурентоспособным предложениям и в сжатые сроки.
  • Компания занимается печатью малых тиражей и внимательно относится к требованиям каждого заказчика. Работа построена так, чтобы каждый клиент становился постоянным.
  • Современные этикеты, наклейки используются не только для обозначения товаров, их основная задача – продажа товара. Талантливые дизайнеры типографии помогут создать уникальный дизайн, который будет максимально успешен в продвижении вашего бизнеса, привлекая взгляды покупателей.
  • Временная прибыль не интересует организацию, поскольку она нацелены на длительное и взаимовыгодное сотрудничество.

Обращайтесь в компанию Flexoline за качественными услугами!
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-12-2016, 20:53
Как привлечь внимание покупателей к товару
1-11-2016, 23:51
Упаковка. Что нужно знать в изготовлении упаковки
18-08-2016, 00:44
Основные характеристики выбора упаковки
2-03-2016, 09:37
Выбор упаковки по основным требованиям
8-01-2016, 00:17
Широкоформатная печать – решение рекламных вопросов
17-12-2014, 00:36
Виды сертификации

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
89
Вчера, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
168
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
0
171
7-10-2017, 16:12
Без участия дьявола не обошлось
0
161
6-10-2017, 11:34
Пешеход родился в рубашке
Наверх