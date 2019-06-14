Воздуховоды от производителя

В современном мире воздуховоды становятся неотъемлемой частью промышленности, их применяют в энергетике, строительстве или на транспорте. Использование современных качественных материалов позволит изготавливать рукав гибким, для подачи жидкостей разных температур или транспортировки воздуха. Заказать пластиковые воздухоотводы можено по привлекательным ценам на сайте компании «Конард».

Гибкие алюминиевые воздуховоды лучше использовать в вентиляции, системе кондиционирования или же отопления. Они очень прочные и не поддаются негативному воздействию из-за высокой влажности или содержания паров различных кислот на производстве.

Сфера применения воздуховодов постоянно расширяется, что также связано с тем, что отечественные производители конкурируют с зарубежными за счет меньшей стоимости продукции.

Производители предлагают различный ассортимент товара и различные вспомогательные предметы, которые помогут облегчить процесс монтажа воздуховодов. Чтоб соединить гибкие воздуховоды вместе друг с другом и обеспечить для внутренних воздуховодов натяжение используют жесткие колена из металла, в которых можно регулировать угол поворота. Эти колена нужно крепко закрепить к несущей конструкции, что позволит Вам обеспечить натяжение на всех непрямых участках. Вы сможете регулировать угол поворота воздуховода от 90 до 180 градусов. На поворотах будет снижена возможность изломов гибких воздуховодов, к тому же сопротивление воздуховодов будет снижено из-за того, что осуществляется натяжение внутренних рукавов. Металлические колена обеспечат надежное крепление, и Вам не нужно будет беспокоиться о безопасности используемого устройства. Особое внимание производители уделяют изготовлению устройств, которые помогают сделать переход с жестких воздуховодов на гибкие или переходы на разные диаметры. Этот вопрос также нуждается в правильном решении с технической стороны, нужно это учитывать при монтаже.

Термостойкие гибкие воздуховоды нуждаются в качественном монтаже, для этого необходимо соблюдать несколько важных правил. Так, внутренний рукав гибких термостойких воздуховодов нужно расположить растянутым, чтоб избежать потери давления и устранить изгибы. Профессионалы не рекомендуют создавать запас длины для дальнейшей перестройки помещения или ремонт, который может в нем проводится. Кронштейны не должны быть причиной изменения оболочки гибкого воздуховода, поэтому необходимо правильно рассчитать их ширину.