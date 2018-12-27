Материалы для рекламных вывесок

Для обеспечения стабильного потока клиентов используется реклама, которая должна быть высокого качества, сделанная профессионально и красочно. Заявить о своей фирме можно насыщенной рекламной вывеской, которая в лаконичной форме расскажет о компании и высоком уровне сервиса.

Материалы для наружной рекламы

Современные технологии предлагают обширный ассортимент разнообразных маркетинговых идей и интересных конструкций для интересной наружной рекламы. Для того чтобы сделать оптимальный выбор следует ознакомиться с нюансами каждого решения для продвижения организации.

Пластик

Пожалуй, это самый популярный материал для наружной рекламы. Он легкий, гибкий и элементарен в отделке, что упрощает с ним работу. Пластик может принять практически любую конфигурацию. Есть незначительные недостатки:

- За счет эластичности он практически не держит ровную поверхность;

- Под влиянием температур он может деформироваться;

- Не терпит химических веществ;

- Низкая прочность.

Поэтому пластик можно использовать лишь для небольших рекламных элементов.

Можно отдельно выделить акрил, он в отличие от обычного пластика обладает способностью пропускать свет, поэтому чаще для световой рекламы используют именно его.

Баннерная ткань

Тоже достаточно эффективно применяется в наружной рекламе. Баннер – это очень прочная ткань, натянутая на металлическую раму. Следовательно, они могут быть только прямоугольной формы, без каркаса баннер – это просто кусок красивой ткани.

Преимущества баннера:

- Легкость конструкции,

- Высокая устойчивость к влажной погоде;

- Гладкая поверхность (конечно же, при условии равномерного и интенсивного натяжения).

Ткань легко режется даже обычным ножом, поэтому такие вывески размещают достаточно высоко, чтобы не добрались вандалы. Если соблюсти все условия эксплуатации, то наружная реклама прослужит достаточно долго и эффективно.

Световые короба

Композит – это самый неудобный материал для обработки, очень дорогой, но все же его часто используют для создания световых коробов. Секрет в том, что только из композита получаются эффектные и надежные композиции .

Композит является непрозрачным материалом, потому для световой рекламы в нем вырезаются буквы и их контуры прикрываются акриловыми пластинами. Сам по себе это очень прочный материал, который гарантирует долговечность рекламной конструкции, её высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям.