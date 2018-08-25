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» » » Реклама: панель-кронштейн

Реклама: панель-кронштейн

0
28
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Панель-кронштейн - это вывеска, которая отличается торцевым креплением.

Панель-кронштейн - это вывеска, которая отличается торцевым креплением. Обычно такая рекламная конструкция монтируется на фасадах зданий, на столбах. При этом она крепится так, что поле вывески расположено перпендикулярно транспортным потокам, пешеходным потокам. Такой способ крепления позволяет обеспечивать достаточно высокую обзорность рекламного поля. Немаловажно, что конструктивные особенности таких панелей позволяют располагать информацию с двух сторон, увеличивая количество просмотров потенциальных клиентов. А вот заказать световые рекламные вывески можно на http://www.dvigtorg.ru/vyveski/.

Как правило, такие заведения, как бары, магазины, банки, аптеки и другие объекты используют одиночные панели-кронштейны таким способом, что они хорошо попадают в зону видимости потенциальных потребителей их услуг. Так как панели имеют достаточные размеры, то они играют большую роль при поиске необходимого объекта.
В отличие от одиночных панелей серийные партии монтируют вдоль трасс и зон пешеходного движения. При этом их располагают через определенные промежутки друг от друга. Так обеспечивается эффект узнаваемости товаров и услуг, информация о которых представлена на панелях.

Особенности изготовления панелей-кронштейнов

Сама конструкция представляет собой световой или несветовой короб. В зависимости от вида конструкций при их изготовлении используются различные материалы и дополнительные элементы оформления.
К самому бюджетному варианту относятся несветовые панели, которые в основном изготовляются из пластика или композита, поверх которых наносится пленка.
Также панели-кронштейны изготовляют из акрила, полистирола, оргстекла, поликарбоната.

В темное время суток особенно красиво и привлекательно смотрятся световые панели. Это более дорогой, но достаточно эффективный вид рекламной вывески. Используемая подсветка может быть как внутренней, так и наружной. Для реализации необходимой подсветки применяют светодиодные элементы, люминесцентные и неоновые лампы.
Отдельно можно выделить фигурные панели. Основная цель таких фигурных панелей - визуализация деятельности определенных компаний. Например, многие аптеки активно используют панель-кронштейн в виде креста.
Способ монтажа зависит от того объекта, на который крепится соответствующая конструкция. Например, для крепления на стены, фасады используются прочные металлические кронштейны. Для крепления на столбы применяются различные виды хомутов.
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