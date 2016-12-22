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Виды подшипников качения в современной промышленности

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
evropodshipnikrm.ru
Подшипник качения - это технический сборочный узел, являющийся опорой вращающейся части подвижной конструкции.

Подшипник качения - это технический сборочный узел, являющийся опорой вращающейся части подвижной конструкции. Приобрести подшипники различного назначения можна на evropodshipnikrm.ru.
Основа работы такого сборочного узла заключается на процессе трения. В сравнение с похожими по функциональному назначению механизмами скольжения, устройство качения функционирует на уменьшение энергозатрат, потребляемых на преодоление трения элементов, которые с ним сопряжены, при этом в большей мере повышается износоустойчивость самого подшипника. Существует механизмы качения, которые предварительно перед эксплуатацией покрывают специальным защитным слоем, для подшипников такого вида нет необходимости проходить сервисное обслуживание, смазывать их или заменять материалы смазки. Другой вид подшипников, которые не покрывают защитным слоем, необходимо постоянно обслуживать, смазывать, добавлять или заменять смазочный материал, иначе срок эксплуатации таких подшипников будет недолгим.
В процессе работы устройства качения на него оказывает влияние сила радиального действия, которая перпендикулярна линии оси изделия, а также коаксиальные силы, которые прикладываются параллельно линии оси изделия.
Виды технических сборочных узлов качения по конструктивным особенностям
Все устройства качения можно подразделить на категории:
- Устройства качения отличаются и по геометрии тел. Так механизмы могут быть укомплектованы телами в виде роликов и телами в виде шариков. Тела в виде роликов бывают цилиндрическими и игольчатыми. В некоторых случаях используют изделия в виде бочонка, конуса и витого типа.
- подшипники качения можно подразделить на два типа в зависимости от направления, которое задает оказываемая нагрузка:
1. Устройства радиального ряда. Данный вид применяют для того, чтобы облегчить воздействие сил радиального назначения.
2. Устройства радиального упорного ряда. Данный вид используют для того, чтобы облегчить воздействие сил радиального и коаксиального назначения.
3. Подшипники упорного ряда. Данный вид служит для того, чтобы облегчить воздействие коаксиальных действующих моментов.
4. Подшипник упорного радиального ряда. Данный вид применяют для оказания сопротивления на силу осевого и частично радиального воздействия.
- механизмы качения отличаются по рядности тел качения, так устройства могут быть 1-2- 3- или 4- рядного типа.
- механизмы качения отличаются по отношению к степени автоматической установки. Они могут быть с системой авто установки и без системы авто установки.
- механизмы качения отличают по форме кольца внутреннего размещения. Они могут быть с отверстием цилиндрическим и с отверстием конусным.
- механизмы качения отличают по количеству колец. Они могут быть одинарного и сдвоенного типа.
Технические сборные узлы такого типа могут быть не только стандартного вида, которые преимущественно применяют в производственных сферах, в некоторых случаях допускается производство механизмов с небольшими конструктивными изменениями.
Плюсы и минусы подшипников качения
Устройства качения имеют свои неоспоримые плюсы в сравнении с другими механизмами подобного типа.
• подшипники качения дают хорошую отцентровку и более точно позиционируют вал в пространстве.
• благодаря использованию такого вида устройства можно снизить трение, что даст свободу от привязанности к режимам эксплуатации.
• такой технический сборный узел показывает маленький показатель резистентности, когда устройство запускается.
• у устройства качения маленькие осевые параметры.
• такие изделия могут функционировать при малом расходе материалов смазки.
• подшипники качения можно эксплуатировать в условиях высоких температур и даже вакуума.
К минусам данного вида изделия можно отнести те же параметры, которые имеют подшипники всех типов:
• большая масса и крупные параметры радиального значения
• жесткость при эксплуатации
• если нарушена конфигурация, появляется шум при эксплуатации.
• сложность монтажа и не простой процесс наладки оборудования.
• быстрый выход из строя за счет контакта между элементами сопряженного типа.
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