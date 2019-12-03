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Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Как выбрать оборудование для транспортировки грузов

Как выбрать оборудование для транспортировки грузов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Трудно назвать наиболее востребованное оборудование на предприятиях и заводах, чем грузоподъемные устройства.

Трудно назвать наиболее востребованное оборудование на предприятиях и заводах, чем грузоподъемные устройства. Без них невозможно перемещение тяжелых и габаритных предметов. Лучшим доказательством востребованности таких устройств является каталог компании грузоподъем.рф, где представлен широкий ассортимент разнообразных агрегатов и моделей. Это говорит о том, что в России такое оборудование крайне популярно и пользуется спросом.

Широкий ассортимент, с одной стороны, играет только на руку потребителю, так как предоставляет возможности для выбора. Но, как парадокс, именно из-за этого большого выбора покупатели часто и оказываются в тупике. Старая фраза «глаза разбегаются» сейчас как никогда актуальна в данной сфере. И все же есть несколько рекомендаций, которые позволят легко сузить выбор и принять правильное решение, то есть, целесообразное и экономически выгодное.

Во-первых, стоит понять, для каких целей необходимо оборудование. Понятно, что для перемещения грузов, но каких именно грузов, на какие расстояния, в каких условиях и т.д.? Есть модели, предназначенные для транспортировки небольших весов, это оптимальный выбор для складов и СТО, мини-предприятий. А есть и такие агрегаты, грузоподъемность которых достигает 20 тонн и больше. Это уже выбор крупных промышленных предприятий.

Что касается условий работы, то здесь идет главное разделение – работа в цеху и на открытом участке, то есть, на улице. Это влияет и на особенности конструкции оборудование (монтаж будет отличаться), и на защищенность от воздействия внешней среды – дополнительная защита от влаги, коррозии, осадков.

Во-вторых, важное значение имеют технические характеристики. Модель нужно подбирать с учетом таких факторов, как высота, на которую необходимо будет поднимать грузы, скорость подъема и движения крана (если речь идет о кранах), максимальная грузоподъемность и т.д. Если выбрать устройство с небольшой скоростью движения для огромного по площади цеха, то транспортировка груза будет очень медленной, производительность окажется крайне низкой, и все потому, что какому-то участку придется долго ждать заготовки.

В-третьих, стоит обратить внимание и на продавца. Нередко это играет роль в долговечности и качестве грузоподъемного оборудования. Лучше отдавать предпочтение компаниям, которые внушают доверие, а не искать самые дешевые варианты.

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