Морские контейнеры: причины популярности и идеи нестандартного применения

Морской контейнер представляет собой каркасный модуль. Он собирается из листовой стали, созданной путем профилирования или штамповки. Тара предназначена для перевозки грузов, но на этом области ее применения не ограничивается. Ее с успехом используют для хранения товаров и для решения целого ряда нестандартных задач.



Почему сухогрузные контейнеры популярны в сфере доставки

Вместительная металлическая тара нашла применение в области организации транспортировок грузов благодаря нескольким весомым доводам. Она славится:

отменными прочностными характеристиками;

стандартизированными габаритами;

высокими показателями герметичности;

простотой обслуживания;

долгим сроком службы.

Товары в контейнерах защищены от механических повреждений. Им не страшны влага, высокая концентрация соли, ультрафиолетовые лучи, ветровые нагрузки. Оптимизированные размеры позволяют перевозить тару любыми морскими и речными суднами, автомобилями, ж/д составами, обслуживать портовыми погрузчиками. На сайте https://www.container-logistic.ru/ морские контейнеры можно подобрать объемом от 32,5 до 88,4 кубических метров для доставки разных партий товаров и сборных грузов. В них возможна доставка мебели и оборудования, стройматериалов и продуктов питания, одежды.



Решение нестандартных задач с контейнерами

Новые и подержанные контейнеры подходят для разных целей, не связанных с транспортными операциями. Самым необычным вариантом их использования призвано строительство жилых домов. Несколько металлических боксов превращаются в полноценное жилище благодаря вырубке оконных и дверных проемов, утеплению, облицовке, установке перегородок, прокладке электричества, водоснабжения и водоотведения.

Всего один контейнер нужен для создания охранного поста, бытовки, удобного хозяйственного сооружения для хранения садового инвентаря, строительных материалов, техники. Для эксплуатации в летний период не понадобятся даже глобальные переделки, требующие значительных денежных вложений.

Небольшой контейнер станет удачной базой для организации сезонной либо выездной торговли. Его можно установить в качестве ларька на базе отдыха, возле популярных туристических объектов, в загородном поселке, на площади, где запланированы массовые мероприятия. Чтобы подобрать бокс для конкретных задач, достаточно обратиться к специалистам ООО «Контейнер-Логистик».