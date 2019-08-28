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Контейнеры 40 футов: особенности и преимущества эксплуатации

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Где используются морские 40-футовые контейнеры и в чем их преимущества. Конструктивные особенности и характеристики контейнеров.

Морские контейнеры – самая востребованная тара в отрасли интермодальных грузоперевозок. Среди всего ассортимента изделий у транспортных компаний наибольшим спросом пользуются конструкции объемом в 40 футов.

Что представляют собой 40-футовые контейнеры

Морские контейнеры на 40 футов – стандартизированная тара, основу которой составляют прочный каркас и стены из листовой стали. За счет унифицированных габаритов изделий для их перемещения могут использоваться любые виды транспортных средств. Для облегчения процесса погрузки/разгрузки модули оснащаются специальными устройствами. Надежность, целостность тары на любом из маршрутов обеспечивается приспособлениями для их фиксации.

Ассортимент 40-футовых контейнеров включает сразу несколько их модификаций:

  • стандартные;
  • с увеличенной высотой;
  • рефрижераторы.

За счет своей конструкции металлическая тара является полностью непроницаемой для УФ-излучения, пыли, грязи и климатических осадков. Поэтому их использование экономически оправдано в любых регионах в круглогодичном формате.

Особенности эксплуатации модулей

Морские 40 футовые контейнеры в каталоге компании "АТКС" представлены в двух видах: новые и б/у. Последние гарантированно обладают отличными эксплуатационными показателями, поскольку перед поступлением на продажу подвергаются тщательному тестированию. Важным преимуществом б/у модулей является их приемлемая стоимость.

И новые, и бывшие в употреблении контейнеры активно используются в транспортном секторе. Их используют для перевозки и хранения обширной номенклатуры грузов. За один рейс любой 40-футовый контейнер способен доставить к месту назначения большой объем товаров. Грузоподъемность данного вида тары составляет не менее 26 600 кг.

В случае необходимости контейнеры на 40 футов могут использоваться и в качестве стационарных объектов. Изделия легко переоборудуются в складские и торговые помещения, мобильные лаборатории, строительные бытовки и т.д. На крупных производственных, промышленных предприятиях металлические конструкции часто адаптируют для безопасного хранения технологического оборудования и генераторов.

Производители указывают, что минимальный срок эксплуатации контейнеров в активном режиме составляет 15-20 лет. На практике этот период может быть продлен до 30-35 лет грамотным и своевременным техническим обслуживанием металлической тары.

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