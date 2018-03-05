Лучшая курьерская служба для интернет-магазинов — доставка по России по доступным тарифам

В стремлении освободиться от надоевшей работы многие предприимчивые люди задумываются о создании собственного бизнеса. Причем большинство выбирает стезю интернет-торговли, поскольку этот путь кажется самым простым и доступным способом получить финансовую независимость. Но это справедливо только в том случае, если продажи организованы правильно. А новичку в такого рода деятельности добиться подобного результата непросто. Пожалуй, самый непростой аспект торгового процесса — доставка товара потребителям. Она может свести на нет все усилия, направленные на расширение географии продаж и привлечение новых потребителей. Связь очевидна: если покупатель не получает вовремя свои покупки, то он ищет более расторопный магазин. Поэтому целесообразно с первых дней ведения бизнеса в Сети обратиться за поддержкой к лучшей курьерской службе для интернет-магазинов. В таком случае все хлопоты о транспортировке будут переложены на плечи партнерской компании. А уже она будет ответственна за своевременное выполнение заявок и обеспечение адекватных тарифов на свои услуги.

Пожалуй, лучшая курьерская служба для интернет-магазинов — Шиптор. Секрет популярности этой компании в том, что она эффективно сотрудничает со множеством транспортных фирм, которые и обеспечивают оперативную обработку запросов. Возможна даже экспресс-доставка — товар прибывает по адресу покупателя в день заказа, что очень выручает тех, кто припозднился с подарком. Благодаря сотрудничеству с Shiptor вы сможете повысить доверие потребительской аудитории и таким способом увеличить товарооборот. Кроме того, взаимодействуя с этим агрегатором, вы экономите на доставке, поскольку тарифы на транспортировку популярными перевозчиками России за счет договоренности с Шиптор существенно ниже. В этом легко убедиться с помощью калькулятора на сайте компании — введите ключевые параметры перевозки и узнайте, во сколько она обойдется.

Звание лучшей курьерской службы для интернет-магазинов Шиптор заслуживает и благодаря своей доступной функциональности. Можно вызывать курьеров и оформить транспортировку онлайн из личного кабинета на сайте сервиса. Зарегистрируйтесь и следите за всеми актуальными заказами. В архивной папке вы получите доступ ко всем завершенным заявкам и сможете распечатывать отчетную документацию. Многие опции агрегатора доступны и через соответствующее мобильное приложение. Установив его, вы сможете пользоваться калькулятором, отслеживать перемещение своей продукции и вызывать курьера на дом. Таким образом, каждый выберет удобный для него способ взаимодействия с Shiptor, получив максимум удовольствия и прибыли от ведения онлайн-бизнеса.