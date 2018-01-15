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» » » Фулфилмент для интернет-магазинов России — доставка на выгодных для покупателей условиях

Фулфилмент для интернет-магазинов России — доставка на выгодных для покупателей условиях

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
shiptor.ru
Сложно ли быть бизнесменом? Те, кто имеют весьма приблизительные представления о подобном виде деятельности думают, что это элементарно. Дескать, достаточно

Сложно ли быть бизнесменом? Те, кто имеют весьма приблизительные представления о подобном виде деятельности думают, что это элементарно. Дескать, достаточно организовать процесс и все дальше будет работать само. На самом деле, предпринимателям приходится постоянно и напряженно работать. Только так удастся вывести свое дело на приличный уровень дохода и добиться реального результата. Особенно это справедливо для владельцев интернет-маркетов. Им ежедневно нужно держать под контролем все аспекты торговли, ни на минуту не ослабляя хватки. Иначе конкуренты вырвутся вперед и оттеснят веб-бизнесмена в сторону. Если вы избрали именно такой род деятельности, то сразу рекомендуем подключиться к фулфилменту для интернет-магазинов в России. Это избавит от самых рутинных задач и позволит справляться с ведением торговли.
Лучшие условия для аутсорсинга предлагает агрегатор Шиптор. Он возьмет на себя все хлопоты по транспортировке покупок, обеспечив их своевременное прибытие в пункт назначения. Соблюдение сроков обеспечивается благодаря сотрудничеству со множеством популярных транспортных фирм. Они-то и обеспечат быстрое выполнение заказов на выгодных для потребителей условиях. Клиенты онлайн-магазинов смогут сами выбирать способ транспортировки. В этом поможет калькулятор, который появится на сайте торговой площадки после подключения к Шиптор. Также в функционал торговой площадки будут интегрированы и другие бесплатные виджеты — интерактивная карта ПВЗ, сервис по отслеживанию посылок. Фулфилмент для интернет-магазинов России от Shiptor позволит воспользоваться и другими опциями. Например, хранением на складе необходимого запаса товаров. Это значительно ускорит доставку заказов.
По желанию клиента сотрудники агрегатора будут сами забирать предназначенную для пересылки продукцию у поставщиков. Таким образом участие предпринимателя в логистике собственного магазина будет предельно минимизировано. Ему понадобится лишь регулярно оплачивать услуги аутсорсера, что можно делать в личном кабинете Шиптор. Там же можно управлять фулфлиментом для интернет-магазинов России. Подключайте нужные вам опции, отключайте ненужные и координируйте работу оператора с максимальным удобством. Для этого можно установить соответствующее мобильное приложение, которое откроет доступ ко всем опциям агрегатора — там можно вызывать курьера, проследить за всеми пересылаемыми заказами. Занимайтесь бизнесом с удовольствием и максимальным комфортом!
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