Доставка из США в Россию — наслаждайтесь каждой покупкой!

Многие люди замечают, что шопинг уже не приносит былой радости. Если раньше они могли часами бродить по отделам торгового центра, наслаждаясь каждой сделанной покупкой, то отныне от любимых магазинов сплошное расстройство — ассортимент однообразен, цены зашкаливают. Да еще и толпы других покупателей не дают как следует сосредоточиться. Неудивительно, что большинство заядлых шопоголиков облюбовали виртуальные площадки, где царит ассортиментное изобилие и ценовая демократия. Единственное, что пока останавливает пыл онлайн-покупателей — сложности с доставкой из США в Россию. Дело в том, что транспортировка занимает слишком много времени. Да и обходится, мягко говоря, недешево. Лишний раз подумаешь, хочется ли тебе кофточку Dior за 10$, если ее пересылка обойдется в 20!

Подобного диссонанса легко избежать, воспользовавшись услугами посредника Шопотам. Этот сервис предоставляет выгодные условия для перевозки отправлений. Под его руководством любые покупки преодолеют океан и тысячи километров по суше быстро и в полной сохранности прибудут к заказчику. Эта компания предлагает несколько способов транспортировки, которые отличаются по стоимости и скорости. Если вам требуется недорогая доставка из США в Россию, то лучше выбрать Shiptor Air — это наиболее дешевый вариант для самых экономных. Посылка прибывает в Москву в течение 3-4 недель, после чего направляется к конечному адресату. Самым нетерпеливым подойдет перевозка Shiptor Express — бандероли с момента отправки из Америки прибывают в столицу всего за 5-10 дней. Заказывать товары можно как в каталогах eBay или Amazon на сайте Shopotam, так и по ссылкам из онлайн-маркетов. Для этого скопированный веб-адрес понравившейся вещи нужно добавить в специальную строку на страницах сервиса.

Еще один плюс доставки из США в Россию через Шопотам — возможность воспользоваться Мейл Форвардингом. Эта услуга предоставляется при необходимости — зарегистрируйтесь на сайте и пополните личный счет минимум на 3 доллара. В эту сумму включено пользование почтовым адресом, хранение бандеролей, консолидация и переупаковка заказов. Mail Forwarding особенно нужен тем потребителям, которые облюбовали для покупок закрытые интернет-магазины, нацеленные на работу исключительно в границах Соединенных Штатов. Но благодаря посреднику такие ограничения будут сняты. Покупайте где угодно и сколько захочется, радуясь каждой обновке и получая наслаждение от веб-шопинга!