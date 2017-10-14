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» » » Отследить посылку по трекинг-номеру — удобный и быстрый поиск отправлений на сайте GdePosylka

Отследить посылку по трекинг-номеру — удобный и быстрый поиск отправлений на сайте GdePosylka

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
pixabay.com
Жить нужно без оглядки назад, пользуясь всеми преимуществами современного мира. Приняв за основу это правило, можно на порядок улучшить качество своей жизни.

Жить нужно без оглядки назад, пользуясь всеми преимуществами современного мира. Приняв за основу это правило, можно на порядок улучшить качество своей жизни. Взять, например, виртуальный шопинг, ставший очень популярным явлением в последние годы. Именно с него стало возможным делать покупки по всему миру и не зависеть от политики местных торговых сетей. Вырвавшись на «свободу», огромный поток россиян хлынул на зарубежные онлайн-ресурсы — в частности, китайский АлиЭкспресс и американский Амазон. Широкий ассортимент товаров, доступные цены и обилие разнообразных спецпредложений (акции, скидки, распродажи) буквально приковал покупательское внимание — причем, абсолютно обоснованно. Длительность доставки, а от нее никуда не деться, компенсируется наличием специальных поисковых сервисов, позволяющих отследить посылки в режиме реального времени.
Одним из таких помощников для шопоголиков является компания GdePosylka. Функционал сайта предельно прост и понятен даже для чайников. На заглавной странице расположена строка поиска, куда нужно ввести интересующий трекинг-код. Система мгновенно делает обработку и выдает на экран последние координаты отправления, зафиксированные на текущий момент. Им может быть сортировочный пункт или контрольно-пропускной центр, входящий в общую схему доставки. Таким образом можно отследить посылку вплоть до ее прибытия в конечное место назначения и вручения на руки. Нередко бывает, что заказы сначала обслуживаются заграничными курьерскими службами, а потом лишь попадают по юрисдикцию Почты России. Независимо от типа перевозчика и их количества, отчетная информация предоставляется на русском языке.
Посылки отследить доступно и в автоматическом формате. Чтобы воспользоваться такой опцией, необходимо интегрировать свой аккаунт на сайте GdePosylka с электронной почтой, после чего все уведомления об этапах транспортировки будут поступать непосредственно на e-mail. Среди дополнительных услуг, предлагаемых данным ресурсом, можно также отметить возможность хранения в Личном Кабинете трек-номеров своих заказов. Особенно актуальна эта функция для тех, кто часто совершает покупки в разных интернет-маркетах и не способен самостоятельно уследить за всеми изменениями доставки. И последний аргумент в пользу ГдеПосылка — наличие мобильного приложения, разработанного для владельцев смартфонов с Android и iOs. Удачного шопинга!
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