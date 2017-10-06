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» » » Доставка из США в Россию — радость от международных покупок

Доставка из США в Россию — радость от международных покупок

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62
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
shopotam.ru
Многие шопоголики отмечают, что покупки уже не доставляют такой радости, как раньше. Причин тому несколько: однообразный и повторяющийся в разных магазинах

Многие шопоголики отмечают, что покупки уже не доставляют такой радости, как раньше. Причин тому несколько: однообразный и повторяющийся в разных магазинах ассортимент, бесконечно растущие цены, заставляющие планировать каждое приобретение, толпы других покупателей, которые снуют по торговому центру и мешают комфортному моциону по отделам. Все эти проблемы решить необычайно просто — переключиться на виртуальный формат шопинга. Веб-магазины дарят своим посетителям безграничные возможности выбора товаров, выгодные условия заказа и демократичную ценовую политику. Особенно все это характерно для американских онлайн-маркетов. Одна беда — сложности с доставкой из США в Россию. Мало того, что она осуществляется слишком долго (это и не удивительно с учетом расстояний), так и обходится неоправданно дорого. Из-за этого итоговая сумма приобретений увеличивается чуть ли не вдвое.
Неплохое решение предлагает посредник Шопотам — он возьмет на себя все хлопоты по транспортировке посылок. С этим сервисом работать приятнее и комфортнее, чем напрямую с продавцом. В первую очередь потому, что эта компания относится к демократичному ценовому сегменту. Доставка из США в Россию обходится значительно дешевле, чем у международных транспортных фирм. Кроме прочего, ресурс предоставляет услуги мейл-форвардинга. Воспользоваться ими может любой желающий после регистрации на сайте и пополнения личного счета на необходимую сумму. Товар, прежде чем отправиться непосредственно к заказчику, прибывает на склад компании. Там его проверяют, при необходимости фотографируют, отправив изображения клиенту, и упаковывают. После чего посылку отправляют получателю. Занимает транспортировка, в зависимости от выбранного тарифа, от 10 дней до 4 недель.
Условия перевозки более чем доступные. Узнать примерную цену на эту услугу вы сможете с помощью онлайн-калькулятора — нужно указать пункт назначения, габариты отправления и предпочитаемый метод перевозки. Оплачивать доставку из США в Россию можно несколькими способами: через систему PayPal, банковской картой, наличными через терминалы и так далее. Если возникают сложности с подключением к Шопотам или оформлением заказов на сайте, обратитесь в онлайн-поддержку — опытный менеджер оперативно ответит на вопросы. Отныне удовольствие от шопинга на просторах американских интернет-маркетов наполнит вашу жизнь!
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