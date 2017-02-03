Цены на 20 и 40 футовые рефконтейнеры в Москве и Санкт-Петербурге

Рефрижераторный контейнер давно вышел за рамки понятия обычной емкости для транспортировки грузов. Сегодня его используют как по прямому назначению, так и в целях обеспечения временного проживания рабочих бригад, оборудования постов охраны, складов, дачных домиков и других нужд. Росту популярности сооружений подобного плана способствует ряд факторов, одним из которых является доступность для приобретения – цена рефконтейнера в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России вполне приемлема для покупателей с разным уровнем достатка.

Учитывая растущий спрос населения, компании, специализирующиеся на продаже рефконтейнеров в Москве, наполнили рынок широким ассортиментом – каждый может выбрать модель рефконтейнера по цене, типовому назначению, году выпуска, состоянию и т. п., наиболее доступному для выделенного бюджета. Однако в этом и кроется подвох – не зная основных характеристик и других данных о продаже рефконтейнеров в Москве, покупатель может «нарваться» на недобросовестного поставщика, предлагающего «кота в мешке» втридорога. Чтобы избежать лишних затрат, обращайтесь сразу к проверенным компаниями, давно работающих в этой отрасли и профессионально выполняющих свою работу. Одним из лидеров на рынке контейнеров в Москве и Санкт-Петербурге является компания "Полома", их сайт: www.poloma.ru

20 футовые варианты – оптимальные характеристики и доступная цена рефконтейнера в Санкт-Петербурге

Как и прежде, основным назначением рефрижераторного контейнера была и остается перевозка специфической продукции на дальние расстояния. Среди наиболее популярных объемов такой тары в Санкт-Петербурге преобладают 20 и 40 футовые емкости. Поскольку на 40 футовые модели цена рефконтейнера более высокая, они используются, преимущественно, для перевозки крупных партий продукции. Что касается продажи 20 футовых рефконтейнеров, то это один из наиболее универсальных вариантов, охотно приобретаемых для своих целей представителями мелкого и среднего бизнеса.

Что представляет собой рефконтейнер 20 футов? Прежде всего, это герметичный изотермический фургон с максимальным внутренним объемом 28 кубометров, позволяющий перевозить продукцию с поддержанием внутри нужного температурного режима. Среди наиболее популярных товаров: продукты пищевой и химической промышленности, медикаменты, растения. Уникальность тары в 20 футов заключается в том, что покупатель приобретает по доступной цене рефконтейнер, который в плане хранения и транспортировки является универсальным: его можно перевозить железнодорожным, морским, автомобильным транспортом. Тара легко размещается и не занимает много места на временных складах, транспортных платформах.

По внешним габаритным параметрам рефконтейнер 20 футов не отличается от стандартного морского контейнера –6,058, 2,438 и 2,896 метра исходя из параметров длины, ширины и высоты. А вот внутреннее пространство хранилища несколько уменьшено – часть объема занимают установки для охлаждения, подогрева, вентиляции. Поэтому, договариваясь о продаже подходящего рефконтейнера, при расчете вместимости стоит исходить из следующих внутренних данных хранилища – 5,905, 2,390 и 2,686 метра соответственно. С этими данными максимальный возможный вес продукции при полной загрузке не должен превышать 21 тонну 950 килограммов.