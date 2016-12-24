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» » » Как перевезти пианино

Как перевезти пианино

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Автор: Питерец
0
Фото:
pixabay.com
При переезде в новую квартиру приходится транспортировать множество вещей, но один из самых сложных моментов — это решить вопрос, как перевезти пианино

При переезде в новую квартиру приходится транспортировать множество вещей, но один из самых сложных моментов — это решить вопрос, как перевезти пианино самостоятельно и правильно. Конечно, наиболее комфортный способ — пригласить проверенных, надежных специалистов, занимающихся таким видом перевозок профессионально. Но такие услуги, как правило, стоят весьма не дешево. Ведь требуется не первое попавшееся грузовое такси, а именно специалисты по данным музыкальным инструментам.

Главная сложность при перевозке фортепиано — это его весьма немалый вес. При этом сам инструмент нежный и требует бережного отношения, иначе потом его придется мучительно долго настраивать. Сколько же весит пианино?

Один из наиболее распространенных видов инструмента — отечественный «Красный Октябрь» весит от 350 килограммов, заграничные модели более разнообразны по конструкции, дизайну и техническим параметрам. Опытные перевозчики музыкальных инструментов могут прикинуть массу пианино по его габаритам.

Инструмент, имеющий высоту один метр и пять сантиметров, будет весить примерно 190 килограммов.Фортепиано выше одного метра тридцати сантиметров могут достигать и 250 килограммов. Поэтому, если вы будете самостоятельно перевозить пианино на легковом прицепе, позаботьтесь о том, чтобы его грузоподъемность соответствовала задаче. Также следует учесть допустимый вес всего автопоезда, чтобы он отвечал техническим характеристикам машины и фаркопа, на который приходится большая нагрузка.

Прицеп можно купить или арендовать в магазине, специализирующемся на продаже данных транспортных средств. Фирменный магазин прицепов — гарантия качества буксируемой техники. Еще одно преимущество такой компании — здесь всегда широкий выбор моделей, в наличии все необходимые запчасти. Также в фирме работают опытные и компетентные специалисты, которые всегда помогут вам грамотным советом.

Если хотите обойтись без услуг профессиональных грузчиков, позовите на помощь самых сильных и здоровых своих друзей, желательно имеющих опыт транспортирования тяжелых музыкальных инструментов.

Прежде чем начать погрузочные мероприятия, заверните музыкальный инструмент в специальную пузырьковую пленку. Если не нашли данный материал, можете воспользоваться старыми одеялами, которые также смогут обеспечить защиту лакированным поверхностям.

Подберите заранее достаточное количество длинных и прочных ремней, способных выдержать вес инструмента. Закрепите пианино в прицепе с помощью тех же ремней и не превышайте скорость. Удачной поездки!
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