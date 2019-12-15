Уличные спортивные площадки

В наши дни существуют различные варианты уличных спортивных площадок. Они бывают универсальные, дворовые, детские, дачные и тому подобные. Их производство, монтаж и установка должны производиться опытными специалистами с соблюдением всех технических и санитарных норм.

Уличные площадки не только украсят ваши дворы, но и смогут привлечь всех жителей от мала до велика к активному отдыху. Для подростков и взрослых производятся многофункциональные спортивные площадки, они оснащены множеством игровых секторов и тренажеров, чтобы каждый мог заняться своим любимым видом спорта. В качестве покрытия на уличных спортивных площадках используется каучук или резиновая крошка с использованием полиуретановых связующих, оно легко укладывается, как на сыпучее, так и на твердое основание. Такое покрытие довольно прочное и долговечное, упругое, комфортное, а главное безопасное – это очень полезные свойства.

На уличных спортивных площадках в муниципальных учреждениях, детсадах, организациях, в основном, используется наливное резиновое покрытие. Цена на него довольно приемлемая, поэтому как раз подходит для таких учреждений.

Изготовления площадок

В компании Кенгуру про для изготовления площадок для детей и взрослых, обычно используют материал пластик и металл, так же широко используются деревянные материалы.

Дизайн и изготовление площадок учитывается в соответствии с вашими пожеланиями. Для детей школьного возраста на уличных площадках предусмотрены игровые комплексы с горками, кольцами, турниками, шведскими стенками и канатами. При монтаже большое внимание уделяется безопасности.

Все материалы, из которых изготовлено оборудование высокого качества. На детских площадках, в качестве покрытия чаще всего используется песок, или газонная трава. Но постепенно, такое покрытие будет сведено на нет, т.к. уже успешно используется безопасное водопроницаемое однослойное покрытие из каучуковой крошки. Оно бывает различных цветов – это просто праздник для глаз. Для детей дошкольного возраста, обычно на площадках предусмотрены качели, карусели, песочницы, беседки, детские домики, а также предусмотрены лавочки для мам, чтобы им тоже было комфортно, находится на площадке, пока их детки играют.

Продажа уличных спортивных площадок с каждым годом возрастает, и это очень хорошо. Ведь спорт помогает сохранить здоровье.