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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Услуги » Детские игровые площадки и комплексы

Детские игровые площадки и комплексы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Играя в подвижные игры на площадке, дети могут проводить больше времени на воздухе.

Для современного ребенка, который растет в переполненном информационными технологиями мире, детские площадки являются не только местом для проведения досуга, но и местом оздоровления. Играя в подвижные игры на площадке, оборудованной различными качелями, песочницами, спортивным инвентарем дети могут проводить больше времени на воздухе.

Где приобрести площадки для детей?

Компания "Молвинец" https://molvinets.ru/ производит различные детские игровые площадки, детские спортивные площадки и малые архитектурные формы, такие как качели, горки, карусели, скамейки. Такие конструкции для детей эффектно украсят ваши дворы и помогут привлечь ребят к активному и полезному отдыху. Подвижная игра на свежем воздухе благоприятно влияет на здоровье ребенка, развивает внимание, ловкость, силу и фантазию.

Детские площадки, изготовление которых производится по индивидуальному заказу, могут комплектоваться различными элементами соответственно назначению самой площадки и возрасту ребенка.

"Молвинец" производит детские площадки в Санкт-Петербурге, но оформить и получить заказ вы можете в любой точке России.

Мы предлагаем нашим клиентам малые архитектурные формы, спортивные и детские площадки купить по приемлемым ценам. У нас вы всегда можете заказать именно ту площадку, которая вам больше всего подойдет. Широкий ассортимент продукции позволяет выбрать площадки на любой вкус или сделать индивидуальный заказ.

Деревянные детские площадки

К площадкам и малым архитектурным формам из дерева относятся игровые и спортивные площадки, гимнастические комплексы, песочницы, качели, горки, скамейки. Мы не просто продаем, а производим детское игровое оборудование, поэтому все игровые комплексы у нас всегда в наличии. Все изделия производятся в ассортименте. Наши специалисты могут разработать и изготовить качели, песочницы, горки, скамейки, змейки, лабиринты и другое оборудование из дерева, учитывая особенности ландшафта, возраст детей, ваши пожелания и финансовые возможности.

Покрытие для детского комплекса

Каждая площадка должна иметь либо естественное покрытие, либо искусственное. Самым распространенным является покрытие из песка, мелких гранул битого кирпича, утрамбованных катком. Также используется натуральное травяное покрытие. К относительно недорогим относится покрытие из смеси пигмента, переработанной резины и полиуретанового связующего, хорошо утрамбованного слоем от 1 до 2, 5 см.

Покрытия для детских комплексов не имеют швов. Они укладываются на грунт или дерево, с предварительно подготовленным дренажом.

Вся изготавливаемая нами продукция сертифицирована и отвечает всем требованиям безопасности.

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