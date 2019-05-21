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Поможет ли блокировка игр от зависимости

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
unrealengine.com
Принц Гарри инициировал в Великобритании борьбу с зависимостью от видео и некоторых азартных игр.

Принц Гарри инициировал в Великобритании борьбу с зависимостью от видео и некоторых азартных игр. Под запрет попала игра Фортнайт. Герцог Сассекский уверен, что играПринц Гарри инициировал в Великобритании борьбу с зависимостью от видео и некоторых азартных игр., которую любят многие подростки, становится причиной игровой зависимости. Но поможет ли блокировка доступа к игровому миру справиться с проблемой, а вместе с этим ограничить посещение всеми любимых клубов - пока неизвестно.

Решение, принятое английским принцем, подняло волну споров среди медиков, политиков и лоббистов. Они решают, может ли видео или азартная игра нанести вред здоровью и может ли блокировка доступа к ней принести положительные результаты.

Принц уверен, что Fortnite стоит запретить из-за того, что она не несет никакой пользы для семьи. Наоборот, игровой процесс завлекает человека, отвлекает его от семьи и общения с другими людьми. Она притягивает людей, заставляет их чувствовать притяжение к ней. Представитель королевской династии высказался, что это безответственно - точно также, как ждать разрушения, которое принесут спиртное и наркотические вещества. Принц Гарри уверен, что социальные сети наносят человеку даже больше вреда, чем общепризнанные пагубные привычки.

Fortnite - мировой хит. В неё играет множество геймеров по всему миру, и с течением времени количество вовлеченных игроков все время растет. Цель проста - персонаж, которым управляет игрок, должен выжить в виртуальном мире как можно дольше. Один матч длится в среднем 20 минут. В одном сражении принимают участие 100 игроков, а его продолжительность напрямую зависит от того, насколько успешен геймер.

Распространены одиночные матчи и сражения в командах от 4 до 20 человек - со знакомыми и незнакомыми людьми.

Представители медицинской сферы также уверены в том, что между играми и физическим, психическим здоровьем молодежи. Терапевт даже пошутил над маленьким пациентом, сказав ему, что запрещает пару недель играть в видеоигры. Но в шутке есть доля правды - врачи испытывают все больше беспокойства из-за того, что игры влияют на жизнь школьников.

И это касается не только детей - статистика разводов в Великобритании показывает, что одной из причин расторжения браков с января по сентябрь 2018 года могла стать зависимость одного из супругов от видеоигр.

Однако в Шотландии считают, что онлайн-игры, такие, как Fortnite, не вызывают зависимости, а её установление в отношении игроков может заклеймить людей, которые не зависимы. Кроме того, исследования показывают и положительные стороны Fortnite.

Большинство геймеров склоняются к мнению о том, что игра не влияет на качество жизни и их здоровье. Но так считают не все игроки - есть и те, кто бросает увлечение и старается избавиться от него, общаясь с единомышленниками на онлайн-форумах. Среди них есть те, кто из-за увлеченности играми потерял семью или сильно ухудшил свою учебу.

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