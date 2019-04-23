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Смотрим аниме - получаем удовольствие

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Смотрим аниме - получаем удовольствие

Анимационные фильмы имеют очень много поклонников. Выход каждого нового фильма для многих становится праздничным событием. Поэтому авторы стараются не огорчать любителей анимации и постоянно работают над созданием новых фильмов. Наряду с продолжением уже ставших популярными историй, создаются новые, не менее интересные. Не стало исключением и аниме 2019. Зрителям будут предложены следующие сезоны уже знакомых фильмов и совершенно новые картины.

Аниме завоевало огромную популярность среди зрителей всех возрастных групп благодаря характерной графике, необычным персонажам, интересным динамичным сюжетам. Все фильмы отличаются высоким качеством, их приятно смотреть. Персонажи наделены необычными внешними данными, далекими от реальности, однако это и придает им особое обаяние. У них огромные глаза, маленький нос, почти отсутствующие губы. Выглядят они очень симпатично.

Зрителей притягивает высокое качество аниме, которое выражается в четкой графике, реалистично выписанных пейзажах, особом изображении персонажей. Цвета отличаются яркостью и сочностью. Все это делает анимационные фильмы особенными и выделяет их среди других видов мультипликации. Зрители получают удовольствие и от самого сюжета, и от качества рисовки.

Сюжеты аниме очень интересные. Они захватывают с первых кадров и удерживают зрителей у экранов. Они заставляют переживать за героев, следить за ними из серии в серию, из сезона в сезон. Они развиваются в разных жанрах. Как правило, это своеобразный микс нескольких жанров, где фантастика неразрывно связана с приключениями и элементами боевиков. Практически в каждом фильме присутствует романтическая линия со сложными переживаниями и яркими эмоциями основных героев. Они настолько реалистичны, что передаются и многим зрителям.

Сюжетами для аниме часто служат многочисленные комиксы, которые так популярны в Японии и других зарубежных странах. Зачастую бывает и наоборот – по сюжету популярного аниме пишут книги, снимают полнометражный фильм. Для рядовых зрителей анимационная история может послужить жизненным эталоном, толчком к действию. Многие юные зрители пытаются подражать любимым героям. Свою любовь и восхищение они проявляют в создании сообществ почитателей аниме. Фанаты собираются на фестивалях анимационных фильмов, где участвуют в различных конкурсах на их знание, обсуждают новинки аниме. 

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