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» » » » Новогодняя музыка: приглашение музыкальной группы на торжество

Новогодняя музыка: приглашение музыкальной группы на торжество

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54
Опубликовал: Питерец
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Фото:
vk.com
Новогоднее торжество — событие, к которому принято готовиться еще поздней осенью.

Новогоднее торжество — событие, к которому принято готовиться еще поздней осенью. От тщательного приготовления зависит настроение, с которым человек войдет в новый зимний месяц. В этот праздник скучать и грустить не принято, ведь многие люди верят в примету о том, что встреча новогодней ночи способна оказать влияние на эмоции в течении следующих 365 (366) дней. Но на приглашении Деда Мороза с внучкой многие не ограничиваются, ведь нельзя забывать и о музыке. Специальные коллективы выступают на радость гостям в новогодние праздники по телевидению. Но разве может просмотр передачи сравниться с тем, когда оказываешься в реальной праздничной обстановке, где слышится живое исполнение?

Какая музыка идеальна для новогоднего торжества

У каждого из нас разные вкусы, настроения и приверженность музыкальным стилям. Но существуют такие направления, к которым лежит душа у любого человека. Одним из них является классика. А еще большинство людей положительно относится к джазовым композициям. В этом стиле есть свое неординарное настроение, всегда чувствуется душа. Джаз в записи не сравним с тем, какие чудеса вытворяют гуру этого стиля при живой игре. Приглашенные на торжество музыканты новый год превратят в душевный и веселый праздник. Именно с созданным посредством изумительной музыкальной подборки оптимистичным настроением и возникает желание провести все последующие месяцы.

Как реализуется сотрудничество с музыкальным коллективом

Пригласить группу — для этого процесса потребуется приложить несколько больше усилий, чем просто сообщение о заявке на участие коллектива в конкретном праздничном событии. От репертуара зависит создаваемая атмосфера новогоднего торжества. Если планируется собрать гостей в возрасте, то и композиции должны быть соответствующими вкусовым пристрастиям лиц старшего поколения. Для молодежи можно подбирать известные мелодии мировой классики, добавлять композиции в современной обработке или какие-то эксклюзивные. Главной тематикой должен стать новогодний вечер, поэтому и тональность, и лад обязаны быть соответствующими. Минорность и чрезмерная драматичность не приветствуется. Все эти нюансы стоит обсудить с представителями группы заблаговременно, чтобы у музыкантов было достаточно времени на подготовку к дальнейшему качественному исполнению.

Оплата за участие в новогоднем мероприятии так же обсуждается задолго до самого торжества. Праздничные расценки могут отличаться от обычных тарифов за игру на корпоративах и юбилеях.

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