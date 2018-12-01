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» » » » Большой выбор кукольных домиков от интернет-магазина babyvil.ru

Большой выбор кукольных домиков от интернет-магазина babyvil.ru

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69
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
babyvil.ru
Юные принцессы любят играть с куклами, а еще больше им нравится – расставлять любимые игрушки в домики для кукол. Такая игрушка является уменьшенной

Юные принцессы любят играть с куклами, а еще больше им нравится – расставлять любимые игрушки в домики для кукол. Такая игрушка является точной, но уменьшенной копией реального дома, со всей мебелью, техникой и прочими элементами декора. Игрушка настолько универсальная и занимательная, что не заставит кроху скачать, ведь с ее помощью можно придумывать и разыгрывать всевозможные сценарии из мультфильмов или реальной жизни. Проводить время с друзьями стало еще веселее, если играть в домике вместе с ними. Игрушечное изделие отлично подходит для развития в девочке ответственности, внимательности, хозяйственности и аккуратности. Кукольный домик можно самостоятельно украсить изнутри и снаружи, расставить мебель и технику по своему усмотрению, определить роли любимым персонажам.

Кукольные дома – не просто игра, а фантазия, воплощенная в реальность

Покупая изделия для кукол Барби и плюшевых мишек Тедди, вы пробуждаете в ребенке фантазию и воображение, помогаете расширить кругозор, обучая таким важным качествам, как: самостоятельность и организованность. Игрушечные изделия открывают перед малышкой множество женских хитростей и секретов, которые понадобятся ей во взрослой жизни.

В интернет-магазине babyvil.ru вы найдете обширный выбор кукольных домов различных комплектаций по приемлемым ценам. Мы не делаем высоких наценок, так как сотрудничаем напрямую с производителями, гарантируя оригинальность и высокое качество продукции. У нас вы можете приобрести все необходимые атрибуты для игрушечного жилья – красивую мебель, бытовые приборы, наборы посуды, сантехнику, камины и декоративные аксессуары.

Отличительная особенность игрушек – возможность расширения модели, достройки и модернизации путем дополнительных компонентов. На нашей странице представлены модели из пластика, древесины, бумаги, которые абсолютно безопасны для детского здоровья. Появление такого яркого и необычного подарка вызовет у маленькой леди море положительных эмоций и впечатлений.

Мы предлагаем возможность купить, как готовые наборы игрушечных домов, так и сборные модели. Детям будет интересно своими руками мастерить домик для кукол. Не стоит забывать помогать ребенку, если у него возникнут трудности при сборке модели. С радостью ждём вас на нашем сайте.

Источник: https://www.babyvil.ru/catalog/4_18_1_kukolnye_domiki/

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