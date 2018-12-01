Большой выбор кукольных домиков от интернет-магазина babyvil.ru

Юные принцессы любят играть с куклами, а еще больше им нравится – расставлять любимые игрушки в домики для кукол. Такая игрушка является точной, но уменьшенной копией реального дома, со всей мебелью, техникой и прочими элементами декора. Игрушка настолько универсальная и занимательная, что не заставит кроху скачать, ведь с ее помощью можно придумывать и разыгрывать всевозможные сценарии из мультфильмов или реальной жизни. Проводить время с друзьями стало еще веселее, если играть в домике вместе с ними. Игрушечное изделие отлично подходит для развития в девочке ответственности, внимательности, хозяйственности и аккуратности. Кукольный домик можно самостоятельно украсить изнутри и снаружи, расставить мебель и технику по своему усмотрению, определить роли любимым персонажам.

Кукольные дома – не просто игра, а фантазия, воплощенная в реальность

Покупая изделия для кукол Барби и плюшевых мишек Тедди, вы пробуждаете в ребенке фантазию и воображение, помогаете расширить кругозор, обучая таким важным качествам, как: самостоятельность и организованность. Игрушечные изделия открывают перед малышкой множество женских хитростей и секретов, которые понадобятся ей во взрослой жизни.

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