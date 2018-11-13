8 забавных случаев с красной дорожки

Красная дорожка – это не только само полотно под ногами звезд, столбики с канатами по краям, куча папарацци, великолепные наряды и сплетни. Это еще и множество разнообразных смешных и курьезных случаев, о которых потом говорят годами! Представляем вам подборку с такими историями!

Танец Квентина Тарантино

Квентин Тарантино как-то решил потанцевать прямо на красной дорожке. Чтобы было не одиноко, пригласил свою музу – Уму Турман, у которой, кажется, не было выбора. Вышло забавно и запомнилось публике.

Прически и наряды Лены Лениной

Эта женщина известна не только из-за таланта, но и в том числе благодаря своим оригинальным нарядам и прическам. Количество ее «удачных» выходов, которые обсуждают и осуждают потом за неудачные платья и слишком смелые прически, давно перевалило за пару десятков. Пожалуй, если она как-то придет на мероприятие одета «как все», это вызовет даже больший ажиотаж, чем всегда.

Журналист под платьем Америки Ферреры

Непонятно зачем он это сделал, но как-то на красной дорожке к Америка Ферере под шлейф залез один из папарацци! Неизвестно что произошло с беднягой после, но было подтверждено, что он из Украины.

Белье и грудь Софи Марсо

Казусы с нижним бельем из-за смелых нарядов – это практически норма для красной дорожки с золотистыми столбиками и канатами. Но актриса Софи Марсо умудрилась порадовать публику еще и видом своей обнаженной груди! Этот казус помнят многие, хотя прошло уже несколько лет. А в другое дефиле по красной дорожке француженка случайно похвасталась своими трусиками – вот к чему могут привести смелые наряды с запахом!

Сильвестр Сталлоне на танке

Сильвестр Сталлоне и другие исполнители главных ролей из фильма «Неудержимые» как-то решили не мелочиться и обставить свой выход на красную дорожку так, чтобы окружающие сказали «ВАУ!». Для этого они подъехали к папарацци не на шикарной машине, как делают обычно звезды, а на танке. Этим они действительно шокировали и привели в восторг публику!

Дженнифер Лоуренс: падения и платье-одеяло

Актрису называют самой «часто падающей». Кроме того, она одна из тех знаменитостей, которые постоянно дают папарацци и окружающим повод посмеяться. Самые известные фото ее выходок – это зверское лицо при подкрадывании к Тейлор и неоднозначное «объятие» лица Эммы Уотсон.

Самым тиражируемым казусом стало белое платье Дженнифер Лоуренс, в котором она была на одной из красных дорожек. После того события интернет заполнили мемы с женщинами, мужчинами и даже домашними животными в белых одеялах, перехваченных черными ремнями!

«Южный парк» зажигает

На одну из церемоний в платьях пришли создатели «Южного парка». Они пародировали Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу. Правда, после того, как стало известно, что на дорожку Трей Паркер и Мэтт Стоун вышли под действием наркотических препаратов, их выходка стала восприниматься скорее как нечто негативное, нежели смешное.

Фотобомба Бенедикта Камбербатча

Бенедикт Камбербатч на красной дорожке как-то испортил много снимков известной группы U2. Его выходку долго обсуждали, а на основе фотографий получилось много мемов, которые разошлись по интернету.