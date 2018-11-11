ента новостей

23:19
«Зенит» проиграл ЦСКА, не сумев забить
20:12
Луан, Коновалов и Комличенко – потенциальные новички «Зенита»
11:26
Депутаты Петербурга предлагают оградить детей от взрослой рекламы
11:21
Общественники взяли на контроль ситуацию с дорогой в Мурино
11:01
В Петербурге закроется региональная «Вахта Памяти-2018»
10:16
Грандиозное шоу «ROCK + OPERA»
09:58
В Ленобласти задержан насильник напавший на школьницу
09:46
В Ленобласти пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
09:35
На КАД на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы
08:50
Что с вывозом мусора?
08:11
Дотации для Петербурга
11:24
ЦСКА быстро пропустил и проиграл «Роме» в Лиге Чемпионов
10:00
В Красносельском районе приезжий из Псковской области выпал из окна 9-го этажа
09:50
Во Фрунзенском районе мигрант изнасиловал девушку
07:39
Русская кухня в Китае
07:39
Доллар больше не нужен?
21:49
Послесловие к поражению баскетбольного «Зенита» от «Тюрк Телекома»
16:10
За правонарушения можно будет платить только половину штрафа
16:07
«Ленфильм» объявляет конкурс сценариев дебютных кинопроектов
12:58
Молодежный исторический фестиваль-квест "Семь эпох"
11:42
Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения»
10:57
В Московском районе погиб грудной ребенок
10:36
В Выборгском районе тушили иномарку
08:50
Что дают эти встречи?
08:20
Снова протесты
22:00
На фоне задержания Рыболовлева «Монако» продолжает валиться
21:36
«Йокерит» отыгрался на «Северстали» после 0:5 от ЦСКА
15:40
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
15:31
Фотовыставка экспедиции “Эковолна”
15:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
Все новости
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Где найти и скачать качественный бит?

Где найти и скачать качественный бит?

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Этот бит красотой обвит. Поймут ее лишь единицы. Только преданные фаны рэпа.

Бит на Getbeat

Этот бит красотой обвит. Поймут ее лишь единицы. Только преданные фаны рэпа.
Вообще, развлечься любят все, и много кто отдыхает, просто когда слышит музыку. Хорошую музыку, хорошо зарифмованную, со смыслом. Но все-таки — музыку.
Это значит, что инструментал они любят слушать. То есть вы. Ведь так? А согласитесь, что под зачитанный под такую музыку речитатив она становится ярче, играет уже совершенно другими красками.
Симбиоз рэпа и музыки в самом прямом смысле этого слова. Это может именоваться инструментальным хип-хопом. Слышали про такой? Скорее всего, да.
Короче, на сайте Getbeat.ru минусов ну просто завались. В смысле, музыки для рэперов. Одни сплошные плюсы. Вы еще не запутались?
У нас есть как бесплатные, так и платные биты. Все они сделаны, как говорится, на совесть. То есть все они классные. Высококлассные, если хотите. Первоклассные, короче, они, такие властные. Потому что покоряют душу фаната рэпа, так как качают, качают, качают ее.
«Бит качает, сердце отвечает: как же хорошо мне сейчас, я слышу это в первый раз, но, боже, это — просто класс!»
«Высший класс, ей-богу, совершенство. Да, это идеал, блаженство.»
«В общем, хватит громких слов, приятных уху. Мы говорим сейчас о том, что не напишут в мифах Ктулху.» О том, что на нашем ресурсе вы найдете бесплатные биты. Используйте их — и создавайте свои собственные хиты.
Мало вам бесплатных — выбирайте любой из группы платных. Заплатите цену такую, какую посчитаете адекватной, в общем, любую. Благо на сайте биты продаются по разным ценам.
Но помните, что любой бит нуждается в последующей обработке. Даже если произведен он битмейкером, который получил премию «Грэмми». Вы же прекрасно понимаете, что никакой Доктор Дре не знает, что творится внутри вас, чего желает ваше сердце.
Поэтому берите в свои руки заготовку и делайте из нее такую «облицовку», за которую вам не будет стыдно.
Любой битмейкер может запросто добавить свои наработку в базу нашего сайта. Поверьте, ваши труды быстро оценят по достоинству. И вот уже завтра вы слышите по радио знакомый такт, под который рэпер читает историю своей жизни.
Если он известный — вы гордитесь; если нет — будете гордиться вскоре. Вот только дайте хиту время, чтобы распространиться среди миллионов фанатов хип-хопа.
Заходите к нам рэперы, приходите в гости битмейкеры на Getbeat.ru. Посещайте нас все — все любители музыки. Хорошей, такой, что качает и позволяет отдохнуть.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-09-2013, 12:44
Хорошая музыка всегда востребована
21-07-2016, 20:23
Любителям радио посвящается
7-01-2014, 09:58
Джазовый фестиваль
11-01-2016, 15:14
Кофейный домик приглашает на бесплатные концерты
27-09-2015, 20:38
Плюсы и минуса iPad Apple
5-01-2017, 19:54
Величайший органист из Швеции дал в Петербурге концерт

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
145
9-11-2018, 09:46
В Ленобласти пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
0
253
24-10-2018, 11:13
В ДТП на трассе «Скандинавия» пострадали 19 человек
0
383
9-10-2018, 14:08
Маршрутка и женщина на иномарке столкнулись на севере Петербурга
0
379
8-10-2018, 16:08
В Ленобласти произошло сразу два ДТП с тяжелыми последствиями
Наверх