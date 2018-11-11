Где найти и скачать качественный бит?

Бит на Getbeat

Этот бит красотой обвит. Поймут ее лишь единицы. Только преданные фаны рэпа.

Вообще, развлечься любят все, и много кто отдыхает, просто когда слышит музыку. Хорошую музыку, хорошо зарифмованную, со смыслом. Но все-таки — музыку.

Это значит, что инструментал они любят слушать. То есть вы. Ведь так? А согласитесь, что под зачитанный под такую музыку речитатив она становится ярче, играет уже совершенно другими красками.

Симбиоз рэпа и музыки в самом прямом смысле этого слова. Это может именоваться инструментальным хип-хопом. Слышали про такой? Скорее всего, да.

Короче, на сайте Getbeat.ru минусов ну просто завались. В смысле, музыки для рэперов. Одни сплошные плюсы. Вы еще не запутались?

У нас есть как бесплатные, так и платные биты. Все они сделаны, как говорится, на совесть. То есть все они классные. Высококлассные, если хотите. Первоклассные, короче, они, такие властные. Потому что покоряют душу фаната рэпа, так как качают, качают, качают ее.

«Бит качает, сердце отвечает: как же хорошо мне сейчас, я слышу это в первый раз, но, боже, это — просто класс!»

«Высший класс, ей-богу, совершенство. Да, это идеал, блаженство.»

«В общем, хватит громких слов, приятных уху. Мы говорим сейчас о том, что не напишут в мифах Ктулху.» О том, что на нашем ресурсе вы найдете бесплатные биты. Используйте их — и создавайте свои собственные хиты.

Мало вам бесплатных — выбирайте любой из группы платных. Заплатите цену такую, какую посчитаете адекватной, в общем, любую. Благо на сайте биты продаются по разным ценам.

Но помните, что любой бит нуждается в последующей обработке. Даже если произведен он битмейкером, который получил премию «Грэмми». Вы же прекрасно понимаете, что никакой Доктор Дре не знает, что творится внутри вас, чего желает ваше сердце.

Поэтому берите в свои руки заготовку и делайте из нее такую «облицовку», за которую вам не будет стыдно.

Любой битмейкер может запросто добавить свои наработку в базу нашего сайта. Поверьте, ваши труды быстро оценят по достоинству. И вот уже завтра вы слышите по радио знакомый такт, под который рэпер читает историю своей жизни.

Если он известный — вы гордитесь; если нет — будете гордиться вскоре. Вот только дайте хиту время, чтобы распространиться среди миллионов фанатов хип-хопа.

Заходите к нам рэперы, приходите в гости битмейкеры на Getbeat.ru. Посещайте нас все — все любители музыки. Хорошей, такой, что качает и позволяет отдохнуть.