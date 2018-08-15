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» » » » Прогулка на музыкальном теплоходе Рок Хит Нева

Прогулка на музыкальном теплоходе Рок Хит Нева

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Путешествие по Неве, белые ночи Питера – все это напоено романтикой, неотъемлемой, если мы говорим о Северной Венеции. Познакомиться с городом и его

Путешествие по Неве, белые ночи Питера – все это напоено романтикой, неотъемлемой, если мы говорим о Северной Венеции. Познакомиться с городом и его выдающимися достопримечательностями можно, купив билет на джазовый теплоход Rock Hit Neva.

Как интересно и с комфортом провести свободное время

Прогуляться на этом теплоходе можно всей семьей, в паре с любимым человеком. На прогулку принято приглашать деловых партнеров, гостей города, желающих рассмотреть все его красоты. Ведь это не обычное мероприятие, а концерт на воде. В пути пассажирам предоставляется возможность прослушать мировые хиты, которые исполняют самые талантливые музыканты Питера. Белые ночи под бессмертную музыку – что может быть лучше?

Rock Hit Neva бороздит Финский залив и Неву. Пассажиры могут прослушать фирменный концерт либо тематическую программу, находясь на палубе либо в кают-компании. Особенности судна:

  • Нижняя концертная палуба полностью находится под крышей. На ней – панорамная кают-компания. Можно приобрести билеты в эту VIP-зону и наслаждаться комфортом, отличной едой и качественной музыкой.
  • Верхняя палуба застеклена, но с нее есть выход на открытую террасу, на которой особенно приятно любоватьсябелыми ночами.
  • Теплоход оснащен так, что в любую погоду пассажирам комфортно и уютно.

Людей рассаживают за столики, которые размещены под окнами. Это обеспечивает отличный обзор. На палубе же есть возможность насладиться бризом и запечатлеть на фото панорамы города. Гости могут заказывать напитки в баре и пробовать блюда гриль.

Важно: Чтобы защитить пассажиров от переменчивости погоды Петербурга, администрацией предусмотрена выдача теплых пледов, чтобы согреться на палубе.

Музыка на джазовом теплоходе

Ежедневно на судне проводят концерты. Программа разнообразна:

  • романтическая музыка для поклонников блюза;
  • концерты для любителей танцев под рок-н-ролл;
  • исполнение хитовых роковых композиций всех времен;
  • инструментальная классика.

Гости могут быть просто слушателями, или потанцевать на прекрасно оборудованных танцплощадках. Послушать живую музыку на прогулке по Неве можно ежедневно.

RockHitNeva – это развлечения для всех. Вы можете выбрать Nevsky Lanch и просто пообедать на реке, одновременно наслаждаясь хорошей музыкой. Для семейных путешествий выбирают "Полосатый рейс", от которого в восторге дети. Также предлагается Five o'clock tea. Это экскурсия с чаепитием и элементами квеста. Для поклонников прогулок поздно ночью запланирована программа Rhythm & Bridges. В ее ходе гости прослушают концерт под мостами, которые разведены.

В ходе экскурсий гости Питера могут полюбоваться красотами Большой и Малой Невы. Джазовый теплоход курсирует мимо Петропавловской крепости и крейсера «Аврора». С борта можно увидеть Исаакиевский собор и Васильевскую стрелку, Александро-Невскую лавру, МедногоВсадника и Смольный собор. Отправиться в путешествие можно от причала, находящегося близ Эрмитажа. Начинаются круизы ранней весной и продолжаются до тех пор, пока не заканчивается навигация по Неве.

По материалам http://rockhitneva.ru/
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