Когда и какие медицинские справки нужны для занятий спортом ребенку

Занятия спортом оказывают на организм ребенка большие нагрузки. Чтобы исключить риск возникновения негативных последствий, необходимо разрешение специалистов. Медицинский осмотр проводится для выявления противопоказаний. На его основании выдается специальный документ, предоставляемый по месту требования.

Когда требуется получение разрешения для спортивных нагрузок?

Спорт и физкультура – разные понятия. Медицинский документ для общеукрепляющих занятий выдается всем детям, независимо от группы здоровья. Она не требуется лишь при полном освобождении от спорта. Медицинская справка является официальным подтверждением хорошего физического состояния. Ее требуют:

различные спортивные секции;

специализированные спортивные школы;

тренажерные залы.

Предъявление такой справки является обязательным для участников спортивных соревнований.

Разновидности справок и особенности их получения

Если нужна справка для занятий спортом, на сайте многопрофильного центра «СМ-Клиника» http://detskiy-medcentr-spb.ru/uslugi/meditsinskie-spravki-rebenku/meditsinskaya-spravka-dlya-sportivnykh-sektsij можно записаться на прием к специалисту. Существует три формы медицинских документов такого типа: №73, 086/у и 083/5-89. Справка первого типа необходима для сборов и состязаний. Она предоставляется для занятий определенной физической дисциплиной. Для ее получения нужно сдать общий анализ крови и каловую массу для исключения энтеробиоза и яиц гельминтов. Свои допуски должны поставить педиатр и дерматолог. Основные исследования – ЭКГ и флюорография (требуется не во всех случаях).

Справка 086/у представляет собой заключение о профессиональной пригодности. Она предоставляется в учебные заведения – школы, университеты, колледжи. Документ характеризует общее состояние организма предъявителя. В нем отмечаются ограничения для активности с учетом особенностей учреждения. Для его получения нужно сдать внушительный перечень анализов и пройти узкоспециализированных врачей, в том числе хирурга, отоларинголога, невропатолога, педиатра, офтальмолога.

Справка по форме 083/5-89 выдается для тренажерных залов и секций по спорту, соревнований и турниров (с указанием даты мероприятия). Она подтверждает возможность заниматься определенной дисциплиной. Для спортивных состязаний такой документ выдается не раньше, чем за пять дней до их проведения. Он подтверждает отсутствие противопоказаний и патологий, передающихся при контактах. Для его получения необходимо пройти консультации у педиатра, кардиолога и дерматолога, сдать общие анализы мочи, крови и Rw, исследоваться на ЭКГ, посетить нескольких узких специалистов (по требованию педиатра).