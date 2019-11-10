Прощаемся с пустышкой

Грамотное отучение от соски исключит стресс

Всем новорожденным, нормально развивающимся и имеющим хороший аппетит свойственен сосательный рефлекс, многие родители для его удовлетворения применяют пустышку. После девяти месяцев необходимость применения соски отпадает, а вот что делать с привыканием? В сложившейся ситуации не обойтись без новенькой игрушки, которые моно подобрать из широкого ассортимента магазина toyexpress.com.ua/.

Родителям следует к процессу отучения подойти со всей серьезностью, учитывая особенности характера младенца. Чаще всего соска становится способом успокоения, помогает крошке ощутить комфорт и безопасность.

Мнение психологов

Специалисты, изучающие науку психологию, отрицательно относятся к пустышкам, видя в них причину аутизма. Избежать замкнутости и торможения процессов мышления можно путем поиска для ребенка интересных занятий:

следует больше разговаривать с чадом, комментировать свои действия;

читать побольше книг, детишки испытывают восторг от сказок. Прочтение интересных историй отличная альтернатива пребыванию сына или дочки в одиночестве. Контакт с мамой очень ценен, приятно засыпать под звучание родного голоса;

занятие играми. Игровой процесс способствует познанию чего-то нового, развитию творческих способностей, увлекает малыша надолго. Отдавать предпочтение лучше развивалкам, пирамидкам, кубикам, сотерам;

пробудить интерес ко всему окружающему для облегчения периода адаптации. Для этого необходимо рассказывать о предметах, животных, всем, что нас окружает.

Фантазия мам обычно неиссякаемая, каждой под силу придумать оригинальный способ прощания с соской, минуя возникновение стрессовой ситуации.

Некоторые хитрости отучения от пустышки

Существуют некоторые уловки для отучения от пустышки согласно определенному возрасту. В семь месяцев, как правило, дети начинают пить из чашки, что отвлечет от вредной привычки, так как бутылочка так же перейдет на второй план.

Месяцев в восемь применяют игру в прятки, убирают с поля зрения данный предмет, доставая только перед тем как ложиться спать. Кроме этого, модно передать инициативу в руки самого ребенка и ждать пока он не вспомнит о соске. Многие родители принимают решение просто не взять ее с собой на прогулку, в гости просто отвлекая дите на какие-либо интересные вещи. Процедуру провести будет гораздо легче когда малышу исполнится полтора года.