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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Химчистка штор

Химчистка штор

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
К сожалению, любые шторы, гардины, занавески становятся не очень чистыми. Пыль и грязь портит внешний вид изделий.

Без красивых штор на окнах убранство помещения не выглядит законченным. К сожалению, любые шторы, гардины, занавески становятся не очень чистыми. Пыль и грязь портит внешний вид изделий. Можно, конечно, постирать в машинке. Но не всякая ткань любит такую санитарную обработку, после которой теряет свой вид. Некоторые шторы очень объёмны, и стирать их затруднительно. Вариант решения проблемы один - химчистка штор в СПб, об это подробнее на capclean.ru.

Виды химчистки штор

Современные клининговые компании предлагают два основных варианта чистки:

  • на месте: в доме, квартире, офисе и любом другом помещении.
  • фабричная чистка со снятием и развеской.


Чистка штор на весу осуществляется выездной бригадой по конкретному адресу. Заказчику не надо снимать занавески, ждать их очистки и жить с «голыми» окнами. В течение нескольких часов работа будет целиком выполнена. Удобно, быстро, хорошо. Но, есть один минус, застарелые пятна не будут очищены и не все участки шторы возможны к обработке.

Первый вариант актуален для конструкций, которые затруднительно снять и повесить, для слабо загрязнённых штор, как профилактическая мера.

Все остальные случаи требуют профессиональной чистки в прачечной со специальным оборудованием. Только в таком случае заказчику гарантированы:

  • абсолютное удаление всех пятен и загрязнений,
  • высочайшее качество обслуживания,
  • санитарная обработка и дезинфекция паром,
  • тщательная обработка труднодоступных мест,
  • полная ответственность за качество работы и сохранность материала.

Что входит в процедуру химчистки в прачечной

Собственно процедуре чистки предшествует предварительная работа, заключающаяся в:

- осмотре изделия с целью определения типа ткани, уровня загрязнения, изношенности;

- тестировании реактивами для определения оптимального и безопасного;

- ручной пятновыводке, при которой работки вручную обрабатывают все обнаруженные пятна;

- затирке проблемных участков специальным составом.

После этого можно приступать к собственно чистке. Оборудование и средства подбираются исходя из вида текстиля. Контроль за процедурой осуществляет главный технолог. При обнаружении не удалённых загрязнений, процедура чистки повторяется.

Обязательным завершение работ является отпаривание и глажение изделия, вывешивание на вешалку и упаковка в чехол.

Составы и оборудование

Качественная чистка может быть выполнена только при наличии современного оборудования, качественных растворителей и совершенной технологии. Надёжные компании используют машины полного цикла известных брендов: VICTORY, Intence, Firbimatic и другие.

К растворителям жёсткий подход. Основное требование избавить изделие от грязи, не повредив его. В зависимости от вида ткани используются перхлорэтилен для плотных занавесок, углеводород для деликатной чистки, силикон при слабых загрязнениях. Все составы безопасны для человека.

Химчистка штор надёжный и эффективный способ поддерживать их чистоту на должном уровне

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