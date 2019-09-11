Советы по выбору душевой кабины

Сегодня рынок душевых кабин очень разнообразен, но во всем этом изобилии обычный покупатель легко может растеряться. Данная статья поможет определиться покупателю с выбором. Приобрести качественную душевую кабину WeltWasser ALLER 901 можно на https://ldek.ru/products/dushevaya-kabina-weltwasser-ww500-aller-90190x90 по очень выгодной цене.

Вид душевых кабин

Разборные (отдельно поддон, ширма) и монолитные (уже готовые). Монолитные кабины имеют не разборную конструкцию, что затрудняет доставку до места ее установки. Разборные конструкции – более практичный вариант, но только при условии грамотного подбора комплектующих и правильной установке.

Тип душевых кабин

Открытые: данные душевые состоят из поддона, на который крепятся стенки с дверями. Такие душевые кабины не имеют потолка и встроенных аксессуаров.

Закрытые: более дорогие и отличаются от открытых наличием потолка, дополнительных аксессуаров. Это готовая конструкция, не требующая дополнительных затрат.

Душевой уголок. Самый простой вариант, имеющий в составе комплекта две угловые двери и поддон (бывает как в комплекте, так и приобретаться отдельно). Недостатком данного типа является отсутствие боковых ограждений, в связи с чем его можно разместить только в углу помещения.

Конструкция собственного производства: для таких душевых можно самостоятельно соорудить поддон, чаще всего из бетона. В качестве ограждения используют ширму. Ей могут служить отдельно купленные двери, либо простые непромокаемые шторы. Строительство душевой кабины, особенно изготовление поддона, лучше доверить профессионалу, так как важно соблюдать обязательные требования (гидроизоляция, выдержка прочности и прочее).

Габариты

В первую очередь нужно понимать, где будет стоять душевая кабина, а также сколько человек и с каким телосложением будут ей пользоваться. Существуют стандартные размеры: от 70 до 120 см (ширина); от 70 см до 200 см (длина) и от 195 до 225 см (высота). Кроме стандартных размеров, всегда можно заказать душевые кабины по собственным размерам.

Типы дверей

Раздвижные.

Распашные.

Материал ограждения

Двери и стенки кабин изготавливают из пластика или стекла. Пластик – более дешевый вариант, имеющий массу минусов: тяжелый уход и маленький срок эксплуатации в связи с недостаточной прочностью.

Двери и ограждения из стекла гораздо устойчивее к механическому воздействию, а значит прочнее. Важным моментом при выборе является толщина стекла, которая должна быть не менее 4 мм.

Функциональность

Монолитные кабины могут иметь разные функции: контрастный душ, телефонная связь, озонирования воды и другие. В данном случае все зависит от потребности и бюджета покупателя.

Поддоны

Бывают высокие (до 55 см) и низкие (вплоть до уровня с полом).

Могут иметь разные формы: прямоугольник, овал, круг, четверть круга. Выбор зависит от размера помещения и вкусовых предпочтений.

Материал

Акрил. Поддоны из акрила - самый доступный вариант, легок в эксплуатации, обладает высокой теплопроводностью. Из минусов: достаточно слабая конструкция.

Керамика. Керамические поддоны выдерживают достаточно высокую нагрузку, устойчивы к царапинам, поглощают шум. Среди минусов: высокая цена, низкая теплопроводность и достаточная хрупкость.

Сталь. Прочные, но достаточно шумные. Недорогие модели обладают низкой теплопроводностью и покрыты эмалью плохого качества. Качественный стальной поддон имеет высокую цену.

Чугун. К плюсам можно отнести шумоизоляцию, прочность. Из минусов: высокая цена, большой вес.

Искусственный камень. Такие поддоны очень прочные, легко чистятся, служат долго. Но очень многое зависит от производителя.

Производители

Лучшими являются душевые кабины итальянских и немецких брендов. Не хуже по качеству, но гораздо дешевле российские бренды душевых кабин. Еще одним бюджетным вариантом станут модели китайского производства.

Советы по выбору душевой кабины

Лучше лично осмотреть душевую, чтобы понять, будет ли удобно ее эксплуатировать.

Перед покупкой важно обратить внимание на плотность закрывания дверей в кабине, от этого будет зависеть уровень шума при эксплуатации.

Внимательно изучайте технические характеристики кабины.

Если вы выбрали поддон из стали или акрила обязательно приобретите для него металлический каркас.

Душевая кабина хорошего производителя имеет информативную и понятную инструкцию.